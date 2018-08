Olympiasiegerin Ludwig: „Ich muss sehen, was mein Körper noch mitmacht“

Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig sieht die größte Baustelle beim Comeback nach ihrer Babypause im Athletik-Bereich. Sie plant für 2019 ihre Rückkehr an der Seite von Partnerin Kira Walkenhorst. „Wir müssen erst einmal sehen, wie athletisch wir sein können“, sagt Ludwig im Interview mit dem Magazin SPORT BILD (Mittwochs-Ausgabe). „Kira ist nach ihren Operationen an Schulter und Hüfte auch noch auf dem Weg zurück. Ich muss dann Gas geben und sehen, was mein Körper noch mitmacht. Die Athletik wird erst im Fokus stehen. Das Gefühl für den Ball kommt bestimmt schnell wieder.“

Nach der Geburt von Sohn Teo Johnston am 28. Juni beginnt Ludwig langsam mit dem Training. „Ich fange gerade erst an, dass ich mich jeden Tag 15 Minuten dehne, um wieder reinzukommen“, sagt die 32-Jährige. „Daran war vorher überhaupt nicht zu denken. Einfach wieder einmal das bewegen, was ich sonst nicht bewege, wenn ich die ganze Zeit den Kleinen im Arm halte.“ Der genaue Zeitplan sei „abhängig von Körper und Gefühl. Momentan gehe ich wieder zur Physio, um zu gucken, was der Körper so macht. Außerdem steht noch die Rückbildung im Vordergrund. Nach zwei, drei Monaten werde ich einen Plan aufstellen.“ Der normale Trainingszeitraum läuft von November bis Januar. Quelle: SPORT BILD