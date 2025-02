1. Bundesliga: Freiburg gewinnt 5:0 gegen Werder Bremen

Zum Auftakt des 23. Spieltags der 1. Bundesliga hat sich der SC Freiburg im Europa-Park-Stadion souverän mit 5:0 gegen Werder Bremen durchgesetzt.

Die Freiburger Offensivkräfte agierten äußerst effizient. Bereits in der 15. Minute ebnete Kiliann Sildillia mit einem Fallrückzieher den Weg zum Führungstreffer. In der Folge gelang es Vincenzo Grifo mit einem verwandelten Freistoß in der 33. Minute, die Freiburger Führung auszubauen. Mit einem weiteren Treffer in der 57. Minute erhöhte er den Vorsprung weiter. Ritsu Doan rundete den klaren Heimsieg mit weiteren Treffern in der 76. Minute und der 2. Minute der Nachspielzeit perfekt ab.



Trotz zeitweiliger Phasen mit hoher Ballkontrolle und einigen Chancen - unter anderem einem per VAR bestätigten Elfmeter, den Torhüter Noah Atubolu parierte - fehlte es bei den Gästen an der nötigen Zielgenauigkeit. Freiburgs kompakte Defensive und das konsequente Umschaltspiel ließen die Bremer immer wieder ins Leere laufen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur