2. Bundesliga: Fürth gewinnt in Duisburg

Am 4. Spieltag in der 2. Liga hat die SpVgg Greuther Fürth in Duisburg mit 1:0 gewonnen und sich damit vorerst auf Platz eins der Tabelle gesetzt.

Tobias Mohr schoss bereits in der 2. Minute den entscheidenden Treffer und hatte danach teilweise Mühe, die Führung über die Zeit zu retten. Parallel spielten am Samstagmittag Arminia Bielefeld und Jahn Regensburg in einer spektakulären Partie 5:3. Beide Mannschaften lieferten vor 18.000 Zuschauern eine exzellente Leistung.

Die Partie zwischen Dynamo Dresden und dem HSV wurde bereits am Freitag abgesagt, weil wegen der Proteste in Chemnitz nicht genügend Polizeikräfte zur Verfügung standen. Quelle: dts Nachrichtenagentur

