1. Bundesliga: Bayern München nimmt HSV auseinander

Am dritten Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern München daheim gegen den Hamburger SV mit 5:0 gewonnen.

Bereits in der dritten Minute kassierte der Liga-Rückkehrer den ersten Gegentreffer: Gnabry tunnelte Muheim und traf wuchtig in den linken Winkel. Die Süddeutschen spielten die Rothosen regelrecht schwindelig und legten in der neunten Minute nach: Kane hatte die Übersicht für Pavlovic und der Mittelfeldmann schoss zum 2:0 ein.



Mikelbrencis meldete den HSV in der 18. Minute zumindest mal vorne an, den recht zentralen Versuch konnte Neuer aber sicher entschärfen. Stattdessen erhöhte dann aber der FCB in der 26. Minute: Nach Handspiel von Soumahoro im Strafraum versenkte Kane den fälligen Elfmeter sicher. Luis Diaz erhöhte in der 29. Minute bereits, abgefälscht von Vuskovic landete das Rund im Netz. Zur Pause war die Partie quasi gelaufen.



Den Schlusspunkt setzte Kane in der wenig spannenden zweiten Hälfte bereits in Minute 62: Er ließ Vuskovic stehen und vollstreckte an Heuer-Fernandes vorbei.

1. Bundesliga: St. Pauli schlägt Augsburg

Im ersten Sonntagsspiel des dritten Bundesliga-Spieltags hat der FC St. Pauli 2:1 gegen den FC Augsburg gewonnen.

In einem spannenden Spiel am Millerntor-Stadion gingen in der 16. Minute zunächst die Gäste durch einen Treffer von Fabian Rieder in Führung. Rieder köpfte nach einem Chipball von Massengo aus kurzer Distanz ein. St. Pauli gelang allerdings kurz vor der Halbzeitpause der Ausgleich durch Andréas Hountondji, der einen Elfmeter zunächst verschoss, aber den Abpraller im Nachschuss verwandelte.

Im zweiten Durchgang drehte Danel Sinani die Partie zugunsten der Gastgeber. Er erzielte das entscheidende Tor in der 77. Minute, als er einen Freistoß von der rechten Seite halbhoch Richtung kurzes Eck schoss. Der Ball wurde von Cédric Zesiger abgefälscht und landete unhaltbar im Netz. Eine Antwort der Fuggerstädter blieb aus.

Für die Hamburger geht es am Freitag in Stuttgart weiter, Augsburg ist am Tag darauf gegen Mainz gefordert.

1. Bundesliga: Gladbach kassiert herbe Pleite gegen Bremen

Am dritten Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat Borussia Mönchengladbach zuhause gegen den SV Werder Bremen mit 0:4 verloren.

Die Borussia kam in den ersten Minuten besser in die Partie, den Treffer machte aber der Gast: In der 15. Minute zog Mbangula in den Sechzehner, knallte das Leder an die Unterkante der Latte und ins Netz.

Nach 26 Minuten stand es bereits 0:2: Mbangula schnappte sich nach missglückter Flanke den zweiten Ball, bediente Stage und der Däne traf trocken links ins Eck.

Die erste Gladbacher Großchance gab es in der 37. Minute zu verzeichnen, Hack traf nach Reyna-Vorarbeit aber nur das Außennetz. In der 39. Minute war der Angreifer erneut gefährlich, diesmal verpasste er per Kopf. Somit führten effektive Bremer zur Pause mit 2:0.

Im zweiten Durchgang ließ sich zunächst kein Aufbäumen der Fohlen erkennen, stattdessen zeigten sich die Grün-Weißen zielstrebiger: Ein abgefälschter Sugawara-Schuss in der 57. Minute verpasste das Ziel nur knapp.

In der 69. Minute wurde es auf beiden Seiten brenzlig: Zunächst scheiterte Sugawara aus kurzer Distanz an Nicolas, im direkten Gegenzug konnte Agu einen Reitz-Kopfball gerade noch auf der Linie am Einschlag hindern. In der 73. Minute dann wieder Werder: Grülls Kracher ließ die Latte erzittern.

Ein Elfmeter brachte in der 74. Minute das 3:0 für den SVW: Diks foulte Mbangula im Sechzehner und Schmid versenkte den fälligen Strafstoß unten rechts. In der 81. Minute ging es vollends dahin: Der eingewechselte Boniface setzte Joker Njinmah in Szene und der streichelte das Rund mit dem Außenrist an Nicolas vorbei in die Maschen. Darauf fand die Seoane-Elf keine Antwort mehr.



