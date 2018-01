Wegen roter Karte: Mexikanischer Fußballspieler tötet Schiedsrichter

Ein Fußballspieler der mexikanischen Amateurmannschaft Guadalajara hat einen Schiedsrichter tödlich verletzt, nachdem dieser ihm die Rote Karte gezeigt hatte. Dies berichtet die Zeitung „Daily Mail“.

Die deutsche Ausgabe des russischen online Magazins "Sputnik" meldet weiter: "Der Vorfall ereignete sich am Heiligabend. Der Schiedsrichter Jose Valdemar Hernandez Capetillo wurde dann bewusstlos in ein Krankenhaus gebracht, wo er eine Woche lang in Koma lag und am Samstag an Gehirnschäden starb. Der Spieler, der nur mit dem Namen Milton genannt wird, ist in Gewahrsam genommen worden.

Zu dem Zwischenfall werde zur Zeit ermittelt, sagte Valentin Ramirez, Präsident der Berufsschiedsrichtervereinigung AMA, in einer Stellungnahme. Derartige Vorfälle sollten ausgemerzt werden, betonte er."

Quelle: Sputnik (Deutschland)