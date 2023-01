Daniel Tschofenig gewinnt Qualifikation in Zakopane

Beim überraschenden Sieg des Österreichers Daniel Tschofenig (149,1) vor Polens Dawid Kubacki (145,2) und dem besten Slowenen Anze Lanisek (142,4) war Olympiasieger Andreas Wellinger (142,2) als Vierter bester Deutscher. Karl Geiger (135,4) sprang auf Platz 10, Markus Eisenbichler (129,6) auf Platz 14.

Stephan Leyhe (124,1 Punkte) war in der Qualifikation für den Weltcup am Sonntag in Zakopane auf Platz 18 unmittelbar vor Philipp Raimund (123,9) der viertbeste DSV-Adler. Für den Mannschaftswettbewerb am Samstag entschieden sich die Trainer neben den bereits gesetzten Andreas Wellinger und Karl Geiger aber für Markus Eisenbichler und den bei der Tournee starken Youngster Philipp Raimund.

Nach schwächerem Training (118+113,5) kam der Willinger Lokalmatador auf 122 m, einen Meter weiter als Raimund, aber zu wenig, um diesen aus dem Team zu verdrängen. Constantin Schmid (108,7) lag auf Platz 31 dagegen deutlich zurück. Die DSV-Adler hatten am Mittwoch noch in Planica trainiert, Pius Paschke flog nach Sapporo, um wieder einen Quotenplatz im Continental Cup zu sichern. Dort steht überraschend auch der 50 Jahre alte Noriaki Kasai in der Startliste und will ebenfalls über die Quote wieder nach Willingen kommen.

Kanadierin überraschte in Zao



Selina Freitag hat im japanischen Zao den zweiten Weltcup-Podestplatz ihrer Karriere knapp verpasst. Die 21-Jährige landete auf Rang vier. Für Aufsehen sorgte aber, die Freundin von Daniel Tschofenig, Alexandria Loutitt. Die 19-Jährige, die zuvor nie auf dem Podest gestanden hatte, gewann als erste Kanadierin der Geschichte einen Weltcup. „Es war ein langer Weg bis hierhin. Ich bin überglücklich", sagte die Nordamerikanerin, bei Olympia in Peking im skandalösen Mixed-Wettbewerb schon mit einer Medaille dekoriert. Bei den Männern hatte es zuletzt 1983 durch Horst Bulau einen kanadischen Sieg gegeben. Loutitt ist auch für Willingen gemeldet.

Freitag lag nach dem ersten Durchgang auf Rang zwei, fiel dann aber noch zurück. Die Olympia-Zweite Katharina Althaus kämpfte sich mit einem starken zweiten Sprung noch vom 14. auf den sechsten Platz nach vorne. Beide bestreiten am Samstag den neuen Super-Team-Wettbewerb.

Quelle: SC Willingen

FIS Skisprung Weltcup vom 03.-05. Februar 2023