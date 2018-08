Rätselhafte Nachricht von Jan Ullrich

Jan Ullrich hat in einer WhatsApp-Nachricht an seinen Freundeskreis seinen Lebenswandel der Vergangenheit verteidigt. „Damit ihr wisst, ich lebe etwas Rock ‘n‘ Roll, werde dabei medizinisch bestens versorgt, bin alle fünf Tage beim Ärztecheck und wenn ich keine Spitzengesundheitswerte mehr haben sollte, werde ich darauf reagieren“, schrieb Ullrich am 2. August in der Mitteilung, die in der SPORT BILD komplett gezeigt wird. „Als ihr eure Jugend gelebt hat, war ich am Trainieren“, so Ullrich.

Seinen Drogenkonsum verteidigt er mit den Worten: „Wäre ich Musiker oder Filmstar, würde mein Lebensstil niemand stören. Jonny Depp, Keith Richards, Billy Idol, Ozzy Osborne, David Bowie, Iggy Pop … und Jan!“

Einen Tag nach dieser Botschaft drang Ullrich auf das Nachbargrundstück von Til Schweiger auf Mallorca ein und musste eine Nacht im Gefängnis verbringen. Es folgte nach einem weiteren Eklat mit einer Eskortdame die Einweisung in die Psychatrie. Inzwischen hat Ullrich eine Entzugstherapie begonnen. Quelle: SPORT BILD