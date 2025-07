Julian Schuster verlängert Vertrag beim SC Freiburg

Cheftrainer Julian Schuster bleibt dem SC Freiburg auch in Zukunft erhalten. Der Verein hat den Vertrag mit dem langjährigen Mitarbeiter verlängert, wie der Club am Montag mitteilte. Schuster ist seit vielen Jahren in verschiedenen Funktionen für den SC Freiburg tätig. Die genaue Laufzeit des neuen Vertrags wurde nicht bekannt gegeben.

Der SC Freiburg hob jedoch die Bedeutung von Schuster für den Verein hervor. Er habe sich in den vergangenen Jahren große Verdienste erworben und sei eine wichtige Stütze des Clubs.



Schuster absolvierte fast seine komplette Karriere beim SC Freiburg als Spieler und wechselte später in den Trainerstab. Zuletzt war er in einer leitenden Position im sportlichen Bereich tätig. Der Verein zeigte sich erfreut über die weitere Zusammenarbeit. Quelle: dts Nachrichtenagentur