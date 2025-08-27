Nagelsmann nominiert Kader für WM-Qualifikation
Der Trainer der deutschen Männer-Nationalmannschaft, Julian Nagelsmann, hat am Mittwoch den Kader für die WM-Qualifikation vorgestellt. Im Tor setzt er auf Oliver Baumann, Finn Dahmen und Alexander Nübel.
Für die Abwehr nominierte Nagelsmann Robert Andrich, Waldemar Anton,
Nnamdi Collins, Robin Koch, Maximilian Mittelstädt, David Raum, Antonio
Rüdiger und Jonathan Tah.
Im Mittelfeld stehen Karim Adeyemi, Nadiem Amiri, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Pascal Groß, Joshua Kimmich, Jamie Leweling, Paul Nebel, Angelo Stiller und Florian Wirtz im Aufgebot. Für den Angriff vertraut der Bundestrainer auf Niclas Füllkrug und Nick Woltemade.
