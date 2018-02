Naldo träumt von WM-Teilnahme

Der brasilianische Bundesliga-Rekordspieler Naldo vom FC Schalke 04 träumt von der Teilnahme an der Fußball-WM in Russland. "Es wäre wunderbar, wenn das klappt", sagte der 35-Jährige der "Bild". Es sei "wie ein Traum", in seinem Alter noch "ein Thema" für die Nationalelf zu sein, so Naldo. Für die Berufung in die Selecao lebe er wie ein Vollprofi und habe sich sogar verschiedene Fitness-Geräte gekauft, um nach Spielen besser regenerieren zu können.

Mitleid hat der Brasilianer mit seinem Ex-Klub Werder Bremen, glaubt aber an deren Verbleib im Oberhaus. "Zu sehen, dass Werder Jahr für Jahr um den Klassenerhalt kämpfen muss, gefällt mir nicht". Er sehe aber einen Aufwärtstrend und sei daher sicher, dass die Bremer in der Bundesliga bleiben, so Naldo. In der vergangenen Woche waren Gerüchte laut geworden, wonach Brasiliens Nationaltrainer Tite den Schalker zuletzt intensiver beobachtet habe. Naldo absolvierte bisher vier Länderspiele für sein Heimatland, war seit 2009 aber nicht mehr berufen worden. Quelle: dts Nachrichtenagentur

Anzeige