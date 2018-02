2. Bundesliga: Kaiserslautern verliert wieder

Am 24. Spieltag in der 2. Liga hat der 1. FC Kaiserslautern in Aue mit 1:2 wieder verloren. Der Verein bleibt damit am Ende der Tabelle.

Aues Pascal Köpke hatte die Gastgeber in der 2. Minute in Führung gebracht, Ridge Munsy in der 63. Minute nachgelegt. Kaiserslautern gelang nur noch der Anschlusstreffer durch Stipe Vucur in der 68. Minute. Die drei weiteren Zweitligapartien am Samstagmittag endeten ebenfalls allesamt 2:1: 1. FC Union Berlin - SV Sandhausen, SpVgg Greuther Fürth - Eintracht Braunschweig und MSV Duisburg - FC Ingolstadt. Quelle: dts Nachrichtenagentur

