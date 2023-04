1. Bundesliga: Wolfsburg und Leverkusen torlos

Zum Abschluss des 28. Bundesliga-Spieltags haben sich der VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen mit einem 0:0 torlos getrennt.

Während alle anderen Bundesligateams an diesem Wochenende mindestens einmal getroffen haben, blieb das den Kontrahenten am späten Sonntagabend vergönnt. Womöglich wollte man sich für anstehende Partien schonen, defensiv boten beide Teams aber immerhin eine solide Leistung. Leverkusen bleibt auf Rang sechs, Wolfsburg auf Platz neun.

Union und Bochum unentschieden



In der ersten Sonntagabendpartie des 28. Bundesliga-Spieltags haben sich Union Berlin und der VfL Bochum mit einem 1:1 unentschieden getrennt. Josip Juranović brachte die Eisernen am Ende der ersten Halbzeit in der dritten Minute der Nachspielzeit (45.+3) nach einem Freistoß über die Mauer in Führung, Kevin Stöger konnte für Bochum in der 55. Minute per Elfmeter und verdient ausgleichen. Nach Gelb-Rot für Unions Paul Jaeckel (61. Minute) war Bochum am Drücker, bekam den Ball aber trotzdem nicht ins gegnerische Tor. Angesichts des Spielverlaufs können die Berliner mit der Punkteteilung zufriedener sein als die Bochumer, was die Tabellenposition angeht aber weniger: Union bleibt auf Rang drei der Tabelle hinter den Bayern und dem BVB, Bochum auf Position 15.

Freiburg dreht Spiel gegen Werder



Im ersten Sonntagsspiel des 28. Bundesliga-Spieltags hat der SC Freiburg 2:1 bei Werder Bremen gewonnen. Nachdem in der defensiv geprägten ersten Hälfte noch keine Treffer gefallen waren, konnte Werder direkt nach dem Seitenwechsel durch ein Konter-Tor von Maximilian Philipp zunächst in Führung gehen. Wirklich schockiert wirkten die Breisgauer im Anschluss aber nicht, sie kamen immer besser ins Spiel. Dementsprechend war der Ausgleich durch Roland Sallai in der 67. Minute auch durchaus verdient. Danach war der Knoten offenbar geplatzt - es dauerte nur knapp fünf weitere Minuten bis zum nächsten Tor der Gäste. Diesmal traf Lucas Höler nach einer Flanke von Sallai per Kopf und drehte somit das Spiel. Die Hausherren konnten nicht nochmal antworten. Durch den Sieg kann Freiburg auf Rang 5 weiter von der Champions League träumen, Werder rutscht unterdessen auf den zwölften Platz ab. Für Bremen geht es am Samstag bei Hertha weiter, die Freiburger sind am kommenden Sonntag gegen Schalke gefordert.

Frankfurt und Gladbach unentschieden



In der Samstagabendpartie des 28. Bundesliga-Spieltags haben sich Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach mit einem 1:1 unentschieden getrennt. Trotz eines besseren Starts der Frankfurter ging Gladbach in der 13. Minute durch Jonas Hofmann in Führung und hielt die auch lange. Kurz nachdem ein weiterer Treffer der Gladbacher wegen vorangegangenen Fouls nicht zählte erzielte Kolo Muani in der 83. Minute den Ausgleich. In der Tabelle bleiben beide Teams da wo sie schon vorher waren: Frankfurt auf Rang sieben, Gladbach auf Position zehn.

Quelle: dts Nachrichtenagentur