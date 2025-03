1. Bundesliga: Mainz schlägt Gladbach

Zum Auftakt des 25. Spieltags in der 1. Bundesliga hat Mainz 05 Borussia Mönchengladbach in einem intensiven Duell mit 3:2 bezwungen. Die Mainzer konnten im letzten Abschnitt das Blatt wenden. Damit festigt der FSV Mainz 05 seinen Aufwärtstrend und rückt in der Tabelle weiter nach oben auf Platz 3 der Tabelle.

Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte, in der Paul Nebel den Auftakt mit einem präzisen Treffer setzte (39. Minute), baute der FSV frühzeitig auf seine Überlegenheit auf. Dominik Kohr erhöhte kurz darauf den Vorsprung, indem er einen Abpraller erfolgreich verwertete (48.).



Borussia Mönchengladbach reagierte mit einer schnellen Ausgleichsaktion, als Stefan Lainer mit einem gut platzierten Schuss den Rückstand verkürzte (73.). Doch Mainz ließ sich nicht beirren: In der zweiten Halbzeit vollendete Nadiem Amiri eine brillante Kombination, die ihm einen Abschluss ermöglichte und den Sieg bescherte (77.).



Während Mainz mit gezielten Wechseln seine Offensivkraft unter Beweis stellte, suchte Gladbach nach Lösungen, um den Rückstand aufzuholen. Letztlich blieb ihnen jedoch der erhoffte Ausgleich verwehrt. Quelle: dts Nachrichtenagentur