Toppmöller sieht "ganz andere Vorzeichen" für neue Bundesligasaison

Der Cheftrainer des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt, Dino Toppmöller, sieht gute Voraussetzungen für eine Leistungssteigerung seines Teams in der kommenden Saison.

"Ich bin zu 100 Prozent davon überzeugt, dass wir eine richtig gute Saison spielen werden, weil die Vorzeichen jetzt ganz andere sind", sagte er dem "Kicker". So bleibe das Team größtenteils zusammen und man habe "interessante, entwicklungsfähige Spieler" dazubekommen.



Er wies aber zugleich Kritik an der Leistung in der vergangenen Spielzeit zurück. "Wir sind Sechster geworden und spielen jetzt in der Europa League. Was die Platzierung betrifft, kommt mir unsere Leistung zu schlecht weg", sagte er. "Es gab schon Momente, da fand ich einen Teil der Kritik überzogen und auch befremdlich."



Als Ziel für die Saison gab Toppmöller aus, "mehr Power" auf den Platz bringen zu wollen sowie mehr Tore zu schießen und "attraktiver" zu spielen. "Als früherer Offensivspieler gewinne ich lieber 5:4 als 1:0", so der Trainer. "Tore sind das Salz in der Suppe."

Quelle: dts Nachrichtenagentur