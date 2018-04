Leipzig-Torhüter Gulacsi: „Ich wünsche mir, dass Hasenhüttl bleibt“

Torhüter Peter Gulacsi hofft einen langfristigen Verbleib von Trainer Ralph Hasenhüttl bei RB Leipzig. „Wir haben einen richtig guten Trainer. Wenn man unsere Entwicklung verfolgt und sieht, wie wir spielen und wie erfolgreich wir sind, dann wünsche ich mir, dass er bleibt. Das wäre super für den Verein und für uns Spieler“, sagt der ungarische Nationalspieler vor dem Euro-League-Viertelfinal-Hinspiel gegen Olympique Marseille im Interview mit SPORT BILD.

Und weiter: „Was wir in der vergangenen Saison und bislang in dieser Spielzeit zusammen erlebt haben, das ist der Wahnsinn. Aber wir sind noch nicht am Ende. Wir haben das Ziel, in der nächsten Saison wieder in der Champions League zu spielen. Denn unser großer Traum ist, das Erlebte nochmals erleben zu dürfen. Dazu wollen wir in der Europa League so erfolgreich wie möglich sein. Das steht jetzt im Vordergrund.“

