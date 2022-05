Kaiserslautern steigt in die 2. Bundesliga auf - Dresden steigt ab

Der 1. FC Kaiserslautern steigt nach vier Jahren wieder in die 2. Fußball-Bundesliga auf, Dresden ist in der nächsten Saison nach einem Jahr Unterbrechung wieder drittklassig. Nach dem 0:0 im Hinspiel gewann Lautern das Relegations-Rückspiel in Dresden am Abend mit 2:0.

Daniel Hanslik besorgte in der 59. Minute den Führungstreffer, Philipp Hercher legte in der 90. Minute nach. Die Gäste vom Betzenberg hatten die ganze Zeit die Lufthoheit, in der zweiten Halbzeit dann aber noch deutlich mehr Großchancen.

Am Ende versank die Partie im Chaos: Dynamo-Anhänger machten nach 19 Spielen ohne Sieg ihrem Frust Luft und warfen Böller und Fackeln aufs Spielfeld.

Quelle: dts Nachrichtenagentur