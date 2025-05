Dresden und Bielefeld kehren in 2. Bundesliga zurück

Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld steigen in die 2. Fußball-Bundesliga auf. Die Sachsen konnten sich am vorletzten Spieltag der 3. Liga den Aufstieg trotz einer 0:1-Niederlage beim Waldhof in Mannheim sichern, weil zeitgleich der 1. FC Saarbrücken bei Alemannia Aachen mit 2:4 verlor.

Kurz vor Abpfiff wurde die Partie für einige Minuten unterbrochen, nachdem sich beide Fanlager Zugang zum Innenraum verschafft hatten. Die Arminia spielt erst am Sonntag und feiert demnach die Rückkehr ins Fußball-Unterhaus von der sprichwörtlichen Couch aus. Dynamo hatte seit dem Abstieg drei Jahre in der Drittklassigkeit verbracht, bei den Bielefeldern waren es zwei. Saarbrücken verliert durch die Niederlage den Relegationsplatz an Energie Cottbus, der 3:1 bei Hansa Rostock gewann. Cottbus und Saarbrücken sind punktgleich, Rostock hat mit zwei Punkten Rückstand ebenfalls noch Chancen auf die Relegation. Quelle: dts Nachrichtenagentur