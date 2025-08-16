Union Berlin und Magdeburg in 1. Runde des DFB-Pokals siegreich

Union Berlin und der 1. FC Magdeburg haben am Freitag ihre Spiele in der ersten Runde des DFB-Pokals jeweils souverän gewonnen.

Union Berlin hat bei FC Gütersloh einen 5:0-Erfolg gefeiert. Robert Skov brachte die Gäste bereits in der 19. Minute per Freistoß in Führung. In der 35. Minute erhöhte Leopold Querfeld nach einer Ecke auf 2:0, kurz darauf traf Danilho Doekhi zum 3:0 (43.). Andrej Ilic sorgte in der 78. Minute für das 4:0, ehe Woo-Yeong Jeong in der Nachspielzeit den Endstand zum 5:0 markierte (90.+4).



Der 1. FC Saarbrücken ist währenddessen am 1. FC Magdeburg gescheitert. Die Drittligisten hielten vor heimischer Kulisse zunächst gut mit, mussten aber noch vor der Pause zwei Gegentore durch Kaars (43.) und Ghrieb (45.+2) hinnehmen. Auch nach dem Seitenwechsel erhöhte Ghrieb auf 3:0 (59.), bevor Tim Civeja für Saarbrücken nur noch verkürzen konnte (67.). Letztlich siegte Magdeburg mit 3:1 und zieht in die zweite Runde ein.

DFB-Pokal: Leverkusen schlägt Großaspach

Bayer Leverkusen hat in der 1. Runde des DFB-Pokals beim SG Sonnenhof Großaspach einen deutlichen 4:0-Erfolg gefeiert. Patrik Schick brachte die Werkself bereits in der 32. Minute per Kopfball in Führung. Nach der Pause legte Arthur in der 74. Minute nach, ehe Christian Kofane in der 84. Minute das dritte Tor erzielte. Den Schlusspunkt setzte Alex Grimaldo in der 87. Minute mit einem Schuss in die rechte Ecke.

Die Partie war von mehreren Unterbrechungen und Platzverweisen auf Seiten der Gastgeber geprägt: Volkan Celiktas (66.) und Mert Tasdelen (82.) sahen jeweils die Rote Karte, wodurch Großaspach in Unterzahl agieren musste. Trotz der Überzahl konnte Leverkusen seine Offensivaktionen konsequent nutzen und das Ergebnis deutlich ausbauen.

Mit diesem Sieg zieht Bayer Leverkusen souverän in die nächste Runde ein, während Großaspach frühzeitig die Segel streichen musste.

DFB-Pokal: Arminia siegt gegen Werder

Arminia Bielefeld hat in der ersten Runde des DFB-Pokals Bundesligist Werder Bremen mit 1:0 besiegt. Das entscheidende Tor erzielte Isaiah Young in der dritten Minute der Nachspielzeit.

Vor den Zuschauern in der Schüco-Arena lieferten sich beide Teams von Beginn an ein intensives Duell, in dem Bremen in der ersten Halbzeit die besseren Chancen besaß. Nach dem Seitenwechsel kippte die Partie: In der 54. Minute musste Leonardo Bittencourt nach einer Gelb-Roten Karte vorzeitig vom Platz, wodurch Bielefeld in Überzahl agierte. Die Ostwestfalen erhöhten daraufhin den Druck, ließen jedoch lange Zeit mehrere Gelegenheiten ungenutzt.

Als sich bereits alles auf eine Verlängerung einstellte, nutzte Young in der dritten Minute der Nachspielzeit eine Unachtsamkeit in der Bremer Defensive und traf aus kurzer Distanz zum umjubelten Siegtreffer. Bielefeld zieht damit in die zweite Pokalrunde ein.



Quelle: dts Nachrichtenagentur