Hecking übernimmt VfL Bochum

Bundesliga-Schlusslicht VfL Bochum ist bei seiner Suche nach einem neuen Cheftrainer fündig geworden. Dieter Hecking übernimmt den Revierclub, wie der Verein am Montag mitteilte. Hecking tritt damit die Nachfolge von Peter Zeidler an, der vor rund zwei Wochen entlassen worden war. Der VfL ist mit einer historisch schlechten Bilanz in die Saison gestartet. Nach neun Spieltagen haben die Blau-Weißen nur einen Punkt auf dem Konto. Zudem scheiterten die Bochumer im DFB-Pokal bereits in der ersten Runde am Zweitligisten Jahn Regensburg.

Hecking bringt einiges an Erfahrung mit ins Ruhrgebiet. Er hat über 660 Spiele als Trainer in der Bundesliga und 2. Bundesliga absolviert. Dabei coachte er Alemannia Aachen, Hannover 96, den 1. FC Nürnberg, Borussia Mönchengladbach sowie den VfL Wolfsburg. Mit den "Wölfen" gewann er 2015 den DFB-Pokal. Zuletzt hatte Hecking den Hamburger SV und erneut den 1. FC Nürnberg trainiert, wo er auch als Sportvorstand tätig war. Quelle: dts Nachrichtenagentur