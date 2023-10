1. Bundesliga: Bayern schlägt Freiburg

Am 7. Spieltag der 1. Bundesliga hat der FC Bayern München gegen den SC Freiburg 3:0 gewonnen.

Damit bleibt der Rekordmeister auf Platz drei der Tabelle hinter Leverkusen und Stuttgart. Die Beisgauer stagnieren auf Rang acht. Die Bayern dominierten klar die Partie. Freiburg kam hingegen nur phasenweise zum Zug und konnten lediglich zwei Torschüsse verzeichnen. Kingsley Coman brachte den FC Bayern in der 12. Minute in Führung, Leroy Sané erhöhte in der 25. Minute. Kurz vor Schluss errang Coman für die Bayern schließlich das 3:0 (85. Minute).

1. Bundesliga: Leverkusen gewinnt Rheinderby gegen Köln



Am siebten Spieltag der Bundesliga hat Bayer Leverkusen das Rheinderby gegen den 1. FC Köln mit 3:0 gewonnen.

Nach kleinen Schwächen in der Anfangsphase konnte die Werkself in der 22. Minute durch einen Treffer von Jonas Hofmann in Führung gehen, zehn Minuten später legte Jeremie Frimpong nach. Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Hausherren die spielbestimmende Mannschaft. Die Kölner konnten sich nicht in die Partie zurückkämpfen, stattdessen legte Victor Boniface in der 67. Minute noch einmal nach. Durch den Sieg schiebt sich Leverkusen wieder an die Tabellenspitze, Köln rutscht auf den letzten Platz ab. Für die Werkself geht es nach der Länderspielpause am 21. Oktober in Wolfsburg weiter, Köln ist am Tag darauf gegen Borussia Mönchengladbach gefordert.

1. Bundesliga: Bremen verliert gegen Hoffenheim

Am 7. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat der SV Werder Bremen mit 2:3 gegen die TSG Hoffenheim verloren.

Die Gäste begannen zielstrebig und betrieben von Beginn an ein sicheres Aufbauspiel, die Defensive der Hausherren wirkte hingegen unsortiert. In der 8. Minute bringt Maximilian Beier Hoffenheim in Führung. In der 17. Minute glich Romano Schmid sehenswert nach einer starken Einzelaktion für die Bremer aus. In der 29. Minute bringt Grischa Prömel die TSG erneut in Führung, Bremens Abwehr ist zu langsam und hatte über weite Teile keinen Zugriff auf das Aufbauspiel der Gäste aus Hoffenheim. Die Nachspielzeit hatte es dann noch einmal in sich: zunächst glich Jens Stage für Bremen aus, dann traf Marius Blüter direkt im Anschluss für Hoffenheim und sicherte seinem Team den Sieg. Hoffenheim klettert auf Platz vier der Tabelle, Bremen rutscht auf Platz 14.

1. Bundesliga: Frankfurt gewinnt gegen Heidenheim



Zum Abschluss des 7. Spieltags der 1. Bundesliga hat die Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Heidenheim 2:0 gewonnen.

Folglich rücken die Hessen auf Platz acht der Tabelle vor, Heidenheim bleibt auf Rang zehn. Die Eintracht war die stärkere Mannschaft, nachdem sich Heidenheim vor allem auf die Defensive konzentrierte und den Adlerträgern kaum gefährlich wurde. Das Ergebnis hätte für Heidenheim noch bitterer werden können, hätte Jessic Ngankam in der 30. Minute nicht einen Foulelfmeter verschossen. Für Frankfurt trafen Hugo Larsson (39.) und Ansgar Knauff (72. Minute).

Quelle: dts Nachrichtenagentur