EuroLeague: ALBA chancenlos beim 65:82 gegen FC Bayern

Nerven bewahrt, souveräner Sieg in Berlin. Der FC Bayern wahrt seine Chance auf die Playoffs mit dem 9. Sieg in der EuroLeague. ALBA kann die Rolle des Spielverderbers beim 65:82 nur in Mini-Phasen ausfüllen. Zu "dominant" treten die Münchner auf, wie MagentaSport-Experte Per Günther attestiert: "Die Kräfteverhältnisse zwischen beiden Klubs sind klar geregelt worden." Weltmeister Andi Obst sieht die Leistung des FC Bayern so: "Wir haben eine sehr konzentrierte, reife Leistung durchs Spiel weg gezeigt."

Dranbleiben heißt die Devise der Münchner, die Konkurrenz mit Efes Istanbul und einem überragenden Tibor Pleiß (17 Sieg) beim Sieg gegen den Zweiten Barca zieht nach. "Wir wissen, es ist jetzt auch der letzte Aufschwung vor den Playoffs, dass wir jetzt noch eine Chance haben, da reinzukommen", ergänzt Andi Obst, auch deshalb sei der Sieg in Berlin eminent wichtig gewesen. Nächste Woche kommt der Vorletzte Villeurbanne (Donnerstag, live ab 20.15 Uhr) nach München. "Pflichtsieg" sagt Per Günther.



ALBA Berlin - FC Bayern München 65:82

Die Bayern holen sich einen wichtigen Sieg im deutschen Duell gegen ALBA Berlin. Im zweiten Viertel ließen sie nur 11 Punkte zu und ebneten sich so den Weg. Mit nun 9 Siegen ist der Abstand auf die Play-In Plätze aktuell geschrumpft. Trotzdem kommt es in den nächsten Wochen auf jedes einzelne Spiel an, nächste Woche wartet schon das nächste Schüsselspiel LDLC ASVEL Villeurbanne.

Martin Hermannsson, 8 Punkte, Berlin: "Wir haben ihnen zu viele Offensivrebounds abgegeben, zu viele Punkte nach zweiten Chancen zugelassen. Wir haben den Ball ziemlich dumm verloren." Den Grund für seine Rückkehr zu

ALBA beschrieb Hermannsson: "Ich bin hierhergekommen, weil ich Minuten kriegen wollte. Ich will einfach nur spielen, ich möchte wieder in Form kommen." Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WWFFOHZDakJzRXU3bWU4dDJkc25jRUJrYnlHc1VBeTc4L0dvMDRCeHBPWT0=

Pablo Laso, Trainer München: "Unsere Abwehr war sehr solide im gesamten Spiel. Wir haben ihre 3-Punkt-Versuche weggenommen. Wir waren sehr gut darin diese Linie zu verteidigen. Wir haben ihre Fastbreaks gestoppt und solide Abwehr gespielt. Das hat uns den Rhythmus des Spiels gegeben. Wir haben es kontrolliert." Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cWZvVmZjOEhLQWx0WXU2SVVoTzVIVnA1VCsrQzRWaC9GN1htdllIbVRxUT0=

Andi Obst, München: "Wir haben eine sehr konzentrierte, reife Leistung durchs Spiel weg gezeigt. Wir haben kurz einen kleinen Knick gehabt, aber wir haben uns dann wieder sehr gut gefangen, haben den Ball gut bewegt, haben Rebounds geholt in der Offensive vor allem."

An die Playoffs denk Obst noch: "Wir wissen, es ist jetzt auch der letzte Aufschwung vor den Playoffs, dass wir jetzt noch eine Chance haben, da reinzukommen. Da fängt es mit diesem Spiel an. Wir haben jetzt die letzten Spiele verloren. Einige sehr unnötig, sehr knapp. Das hätte nicht sein müssen. Da müssen wir uns auch selbst an die Nase fassen. Aber deswegen war es umso wichtiger heute einen guten Start hinzulegen." Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VTJOZGExb3lud2RIMEsycjFFMUpYeTFQL2g2Q2wyWDRlUkUzWEpXY3lwRT0=

MagentaSport-Experte Per Günther sieht die Bayern als deutlich besseres Team: ""Sie hatten mit Francisco eine Waffe, die ALBA nicht stoppen konnte. Sie hatten mit den Offensivrebounds von Brankovic und der Physis von Ibaka, zwei Waffen mit denen ALBA Probleme hatte."

Damit sie jedoch weiter an die Play-In-Spiele denken können, muss noch etwas passieren: "Sie sind gut genug, aber ihnen laufen einfach die Spiele davon. Heute war Pflicht. ASVEL ist Pflicht und wenn du dann den Spielplan anguckst, ist sowas wie Olympiakos zu Hause auch fast schon Pflicht."

Für Günther ist das Spiel gegen den Vorletzten ASVEL entscheidend: "Ich glaube, wenn sie ASVEL schlagen, schauen sie sich nochmal die Tabelle an und sagen: Ok, jetzt haben wir die Chance, aber jetzt müssen wir auch diese Spiele gewinnen, wo wir vorher sagen: Das ist unglaublich schwierig, müssen sie halt einfach dann mal knacken." Das Spielfazit von Per Günther: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=REVvaXpMamt1ajZNb3poU2E1RWdocEE0L1hRckYwYVRBeVdjNlNkWmg4OD0=

Anadolu Efes Istanbul - FC Barcelona 98:74

Anadolu Efes Istanbul kommt, genauso wie ihr deutscher Spieler, Tibor Pleiß, ins Laufen. Pleiß überzeugt nicht nur offensiv mit 17 Punkten, sondern blockte auch 3 Würfe der Katalanen. Er hatte einen großen Anteil an dem überlegenen Sieg gegen Barcelona, die auf Platz 2 in der Tabelle stehen. Der Sieg ist besonders wichtig im Playoff-Rennen - 9 Siege, Platz 15. Die Pleiß-Gala: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cHBseEJJMWNyQjlCMXh2N3NGL1M5V1g2R0RHeTgrMjV6S3dMRjlsbzRWMD0=

Shane Larkin, 15 Punkte, Istanbul: "Wir haben den Ball gut verteilt. Sie haben eine spezielle Abwehr gespielt, mit der sie uns das wegnehmen wollten, was wir gerne machen. Wir haben das damit gekontert, dass wir über die kurz abrollenden Spieler gegangen sind. Unsere Bigs waren wirklich effektiv. Tibor und Dan hatten ein großartiges Spiel." Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RUVuSEpwbzhDZGpGd09aWmdRZUZRQTgyK0NHb1RXcDdFdmk2d0k0RVpXST0=

Roter Stern Belgrad - Baskonia Vitoria-Gasteiz 90:91

Die Hölle besiegt: Roter Stern Belgrad verliert mit nur einem Punkt gegen Baskonia Vitoria Gasteiz in einem unglaublich engen Spiel. Vitoria-Gasteiz kann mit ihrem 12 Sieg zumindest vorerst einen Platz in den Top 10 in der EuroLeague sicher und ist weiterhin auf Playoff-Kurs. Verantwortlich dafür ist Markus Howard. Der 24jährige Guard machte im 3. Viertel 17 Punkte. Belgrad steht jetzt weiterhin mit 9 Siegen da - so viel wie der FC Bayern - und muss nächste Woche in Berlin antreten.

Markus Howard, 32 Punkte, Vitoria-Gasteiz: "Das ist definitiv der härteste Ort, an dem ich je spielen musste. Die Fans machen es extrem schwer, an diesem Ort zu spielen. Dieses Spiel hatte unglaublich viele Emotionen. Wir als Team werden besser durch solche Spiele." Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dEJYZVlMS3dVbFJtWTdwT1pad054eUx4Uy84TUYxNmc0V1pzUG9DM2lwUT0=

