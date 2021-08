1. Bundesliga: Bayern gewinnen gegen Köln

Zum Abschluss des 2. Spieltags in der Fußball-Bundesliga haben die Bayern gegen Köln mit 3:2 gewonnen.

Die torlose erste Halbzeit roch nach einer handfesten Blamage für den amtierenden Meister, im zweiten Durchgang bekam die Partie dann richtig Pfiff. Robert Lewandowski (50.) und Serge Gnabry (59.) schossen die Bayern in Führung, die Kölner Anthony Modeste (60.) und Mark Uth (62. Minute) glichen das Ergebnis aber unmittelbar wieder aus. Für die Bayern traf Serge Gnabry vor 20.000 Zuschauern in der Münchner Arena erneut (71.) und sorgte so für eine knappe Entscheidung. Köln hatte mehr Luft und setzte die Bayern immer wieder ohne Druck - am Ende ohne Erfolg. Ganz nebenbei knackte der Meister einen Rekord von Real Madrid und absolvierte das 74. Spiel in Serie mit mindestens einem Treffer.





Hoffenheim und Union unentschieden

Am zweiten Spieltag der neuen Bundesliga-Saison hat die TSG Hoffenheim 2:2 gegen Union Berlin gespielt.

Beide Teams gingen von Anfang an mit viel Tempo in die Partie. Vor allem Hoffenheim versuchte früh, die Kontrolle an sich zu reißen. In der zehnten Minute waren es allerdings die Gäste, die durch einen Treffer von Niko Gießelmann in Führung gehen konnten. Die Hausherren glichen die Partie aber dank eines Kopfballtors von Kevin Akpoguma nur vier Minuten später wieder aus. In der Folge war Hoffenheim das klar aktivere Team, was in der 30. Minute belohnt wurde: Nach einem Steilpass von Andrej Kramarić tauchte Jacob Bruun Larsen vor dem gegnerischen Tor auf und überwand Berlins Keeper Andreas Luthe. Die Partie war damit gedreht, was zu diesem Zeitpunkt durchaus verdient war. Die Gastgeber ließen vor der Pause sogar noch weitere Chancen liegen, sodass es bei der knappen Halbzeitführung blieb. Nach dem Seitenwechsel machte Hoffenheim sofort wieder Druck, weshalb der Ausgleich durch Taiwo Awoniyi in der 47. Minute etwas überraschend kam. Der Treffer gab den Berlinern aber sichtlich Auftrieb, sodass sie wieder mehr vom Spiel hatten. Trotz mehrerer weiterer Chancen blieb es am Ende aber beim Unentschieden. Daran änderte auch die Gelb-Rote Karte für Marvin Friedrich in den letzten Sekunden des Spiels nichts.



Für Hoffenheim geht es am Freitag in Dortmund weiter, Union ist bereits am Donnerstag in der Conference-League-Qualifikation gegen Kuopion PS gefordert.

Leverkusen schlägt Gladbach klar



Im Topspiel des 4. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat Bayer 04 Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach mit 4:0 gewonnen.

Die Werkself begann ihr Spiel direkt mit viel Druck. So prallte der Ball schon in der 3. Minute nach einem Schuss von Bakker kurios vom Pfosten gegen das Bein von Torhüter Sommer ins Tor der Gladbacher. Das 2:0 erzielte wenig später Patrick Schick (8.). Kurz vor der Pause gab es nach einem Foul von Bakker an Lainer, einen Elfmeter für die Borussen. Bayers Torhüter Hradecky pariert jedoch den Schuss von Kapitän Stindl. Besonders bitter für die Gladbacher: Verteidiger Lainer und Stürmer Thuram mussten schon vor der Pause verletzt raus. Nur zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff musste die Borussia erneut den Ball aus dem Netz holen. Diaby traf in der 55. Minute nach Vorlage von Bakker. Aber es wurde noch bitterer für die Fohlen - auch Nationalspieler Ginter und Stürmer Plea mussten verletzt ausgewechselt werden. Gladbach hatte Schwierigkeiten die Werkself von ihrem Tor fernzuhalten. So konnten die Leverkusener die Führung kurz vor Schluss noch durch Amiri (87.) ausbauen. Am nächsten Spieltag trifft Bayer auf den FC Augsburg, die Borussia fährt zu den Eisernen nach Berlin.





