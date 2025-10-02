Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Kanuslalom-WM: Deutsche Kajak-Frauen holen Silber in Penrith

Kanuslalom-WM: Deutsche Kajak-Frauen holen Silber in Penrith

Freigeschaltet am 02.10.2025 um 06:36 durch Sanjo Babić
Ricarda Funk (2022)
Foto: 2eight
Lizenz: CC BY-SA 3.0 de
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Bei der Kanuslalom-WM in Penrith (Australien) gewinnen die deutschen Kajak-Frauen um Ricarda Funk Silber im Teamwettbewerb. Offizielle Eventangaben bestätigen Ort und Zeitplan, dpa nennt erste Stimmen aus dem Team.

Im technisch fordernden Kanal von Sydney-Penrith überzeugte das Trio mit sauberem Linienset und minimalen Strafsekunden. Nach starken Zwischenzeiten reichte es hinter dem Weltmeister-Team für Platz zwei – ein wichtiges Signal für die weiteren Einzelstarts. Die Leistungsdichte blieb hoch, kleine Fehler entschieden über Zehntel.

Der Erfolg folgt auf intensive Vorbereitung und Kursstudium vor Ort. Für die Finaltage rechnen Trainer mit engeren Abständen und taktischen Läufen. Der WM-Zeitplan setzt die Akzente in den Einzelwettbewerben und im Kayak-Cross – die Mannschaft reist mit Rückenwind in die nächsten Heats.

Quelle: ExtremNews


