Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Sport Werder leiht Bayer-Stürmer Boniface aus

Werder leiht Bayer-Stürmer Boniface aus

Freigeschaltet am 02.09.2025 um 06:37 durch Sanjo Babić
Victor Okoh Boniface (vorn) feiert den Gewinn der Norwegischen Meisterschaft 2021 mit dem FK Bodø/Glimt in Mjøndalen
Victor Okoh Boniface (vorn) feiert den Gewinn der Norwegischen Meisterschaft 2021 mit dem FK Bodø/Glimt in Mjøndalen

Foto: Jørn Sund-Henriksen
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Victor Boniface verlässt Bayer 04 Leverkusen und wechselt auf Leihbasis für ein Jahr zum Ligakonkurrenten SV Werder Bremen. Das teilten die Leverkusener am Montagabend mit. Bayer 04 einigte sich demnach mit den Norddeutschen auf einen Transfer des nigerianischen Mittelstürmers, der im Januar 2023 vom belgischen Spitzenklub Union Saint-Gilloise ins Rheinland gekommen war.

Zuletzt war ein Transfer zum AC Mailand am Medizincheck gescheitert.

"Wir haben mit Patrik Schick, Christian Kofane und Victor Boniface aktuell drei Stürmer für eine Position. Deswegen war es in Victors und auch in unserem Interesse, hier zu einer guten Lösung zu kommen", sagte Bayers Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes. "Bei Werder kann Boni auf Topniveau hoffentlich neu durchstarten und seine Klasse unter Beweis stellen."

Quelle: dts Nachrichtenagentur

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte impfen in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige