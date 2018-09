1. Bundesliga: Dortmund gewinnt gegen Frankfurt

Zum Auftakt des 3. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat Dortmund gegen Frankfurt mit 3:1 gewonnen.

Abdou Diallo brachte den BVB in der 36. Minute in einer Standardsituation in Führung, Frankfurts Sébastien Haller konnte in der 68. Minute zunächst ausgleichen. Doch nur vier Minuten später war wieder ein Dortmunder vor Frankfurts Tor, Marius Wolf traf und Paco Alcácer legte in der 88. Minute noch einen Treffer drauf.



Damit darf sich der BVB vorübergehend als Tabellenführer fühlen, Frankfurt rutscht ab auf Platz zehn.

Quelle: dts Nachrichtenagentur