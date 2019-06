Rallye Stemweder Berg: Fabian Kreim setzt Siegesserie fort

Das SKODA AUTO Deutschland Duo Fabian Kreim/Tobias Braun (D/D) jubelt bei der ADAC Rallye Stemweder Berg über seinen zweiten Saisonsieg. Kreim steht damit in Ostwestfalen nach dem Sieg-Hattrick von 2015 bis 2017 bereits zum vierten Mal auf dem Siegerpodest in der Deutschen Rallye-Meisterschaft (DRM).

"Es ist genial, dass ich bei meinem vierten DRM-Start bei der Rallye Stemweder Berg meinen vierten Sieg feiern kann! Schade, dass wir dass tolle Duell mit Christian Riedemann und Christian Wenzel durch den Ausfall unserer Konkurrenten nicht bis zum Ende fortsetzen konnten. So kam es vor allem darauf an, den nötigen Speed mit kontrolliertem Risiko zu verbinden", kommentiert Fabian Kreim.

Der deutsche Rallye-Meister von 2016 und 2017 findet sich in den ersten fünf Wertungsprüfungen auf den Strecken rund um das Rallye-Zentrum in Lübbecke zunächst in der ungewohnten Rolle des Jägers wider. Die Vorjahressieger Christian Riedemann (D) und Michael Wenzel (D) setzen sich in ihrem VW Polo GTI R5 nach dem ersten Wettkampftag knapp an die Spitze, nachdem beide Teams jeweils zwei Prüfungen gewonnen haben. Am Samstagmorgen erhöhen Kreim/Braun im SKODA FABIA R5 die Pace noch einmal, gewinnen die erste Prüfung des Tages, während die Konkurrenten wegen eines technischen Defekts leider aufgeben müssen.

Danach kontrolliert Fabian Kreim routiniert auf den Asphaltpisten das Geschehen. Nach 14 Wertungsprüfungen über rund 150 Kilometer beträgt der souveräne Vorsprung vor dem zweitplatzierten Hyundai-Team Hermann Gassner Jr./Ursula Mayrhofer (D/A) 49,2 Sekunden. Auf Platz drei landet mit Ron Schumann/Nanett Centner (D/D) ein weiteres Duo im SKODA FABIA R5. Kreim sichert sich mit dem Sieg in der abschließenden Powerstage ,Schnathorst 2' zudem noch fünf Zusatzpunkte für die Meisterschaftswertung.

In der Saisontabelle bauen Kreim/Braun nach dem Auftaktsieg bei der Saarland-Pfalz-Rallye ihre Führung weiter aus. Mit der Idealpunktzahl von 60 hat das SKODA Erfolgsduo nun schon einen deutlichen Vorsprung auf die ersten Verfolger Gassner Jr./Mayrhofer (40 Punkte).

Für Andreas Leue, verantwortlich für Motorsport und Tradition bei SKODA AUTO Deutschland, nach drei von sechs Saisonläufen in der DRM eine überaus erfreuliche Situation: "Fabian Kreim und sein neuer Copilot Tobias Braun konnten sich bei dieser Rallye weiter steigern. Sie haben in der Hitze kühlen Kopf behalten und den zweiten Saisonsieg sicher nach Hause gebracht. Ich freue mich natürlich auch über ein äußerst erfolgreiches Ergebnis unserer Marke - mit drei FABIA R5 unter den besten Fünf hat SKODA auf der ganzen Linie überzeugt."

Die Zahl zur Rallye Stemweder Berg: 10

Der SKODA FABIA R5 ist auch beim dritten Saisonlauf der Deutschen Rallye-Meisterschaft 2019 das überlegene Fahrzeug. In zehn der 14 Prüfungen verweisen Fabian Kreim und Tobias Braun die Konkurrenz in die Schranken.

Rallye Stemweder Berg - DRM-Endstand:

1. Kreim/Braun, SKODA FABIA R5 1:27.22,1 Std. 2. GassnerJr. /Mayrhofer, Hyundai i20 R5 + 0.49,2 Min. 3. Schumann/Centner, SKODA FABIA R5 + 2.20,3 Min. 4. Rostek/Christian, VW Polo GTI R5 + 2.26,6 Min. 5. Stötefalke/Flores-Trigo, SKODA FABIA R5 + 3.23,7 Min.

TV-Zeiten

Sonntag, 16. Mai 2019

07:30 Uhr n-tv, PS - Die Deutsche Rallye-Meisterschaft

Samstag, 22. Mai 2019

09:30 Uhr n-tv, PS - Die Deutsche Rallye-Meisterschaft Dazu ist die Berichterstattung vom ersen Saisonlauf der DRM jederzeit in der Mediathek von n-tv abrufbar.

Deutsche Rallye-Meisterschaft (DRM) 2019

08.03. - 09.03.2019 ADAC Rallye Saarland-Pfalz 24.05. - 25.05.2019 AvD-Rallye-Sachsen 14.06. - 15.06.2019 ADAC Rallye Stemweder Berg 26.07. - 27.07.2019 ADAC Rallye Wartburg 09.08. - 10.08.2019 ADAC Rallye Rund um die Sulinger Bärenklaue 04.10. - 05.10.2019 ADMV Rallye Erzgebirge 18.10. - 19.10.2019 ADAC 3-Städte-Rallye

Quelle: Skoda Auto Deutschland GmbH (ots)