FC Bayern steht im Champions-League-Halbfinale

Der FC Bayern München steht im Halbfinale der Champions League. Nach dem 2:2 gegen den FC Arsenal im Viertelfinal-Hinspiel reichte am Abend ein 1:0 fürs Weiterkommen.

Joshua Kimmich köpfte den Entscheidungstreffer in der 63. Minute. Das Ganze war aus Sicht der Bayern eine schwere Geburt, die Gäste hatten über weite Teile der Partie mehr Ballbesitz, konnten sich aber auch kaum Torchance herausarbeiten.

Im Halbfinale wartet am 1. und 7. Mai Real Madrid - diese Partie musste in die Verlängerung. Das andere Halbfinale bestreiten Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain, das Finale ist am 1. Juni in Wembley.

Quelle: dts Nachrichtenagentur