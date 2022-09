EuroBasket: Deutschland - Slowenien 80:88

Doncic nicht zu stoppen! Der Europameister Slowenien und sein Superstar Luka Doncic mit 36 Punkten haben Deutschland die 1. EM-Niederlage zugefügt. "Am Ende war´s offensiv zu wenig, um auszugleichen, was Luka gemacht hat. Das war offensiv keine Glanzleistung und defensiv haben wir die Mittel nicht gefunden", bilanzierte Jo Voigtmann vor dem letzten Gruppenspiel gegen Ungarn (ab 20 Uhr live bei MagentaSport): "Das war keine Super-Perfomance!" Findet auch Andi Obst, der die Deutschen mit 14 Punkten immer wieder zurück ins Spiel brachte. "Kleinigkeiten machen den Unterschied und die haben uns das Genick gebrochen. Wir können eine Menge daraus lernen." Maodo Lo sah natürlich den Unterschiedsspieler Luka Doncic ("Kannst du nicht stoppen") als Ursache, findet aber: "Wenn es so was braucht, uns zu schlagen, dann sind wir in einer guten Position - denn wir können´s definitiv besser." Durch den Erfolg in einem hitzigen Duell übernimmt Slowenien zumindest bis morgen die Tabellenführung in der Gruppe.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen plus Clips des Tages - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Für die deutsche Nationalmannschaft geht es direkt am Mittwoch gegen Ungarn weiter - ab 20.00 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport. Ab 13.20 Uhr beginnt der Live-Tag bei MagentaSport. Ab 17.15 Uhr geht´s im Spiel Frankreich gegen Slowenien auch um die Tabellenführung. Deutschland hat sich bereits fürs Achtelfinale qualifiziert - am Samstag live und kostenlos.

Deutschland - Slowenien 80:88

Ausgerechnet nach der 1. Niederlage sagt MagentaSport-Experte Per Günther, er gäbe seinem Kollegen Denis Wucherer: "Deutschland wird Europameister. Das Spiel bestärkt mich mehr in ihren Stärken, als dass es mir Sorgen macht." Über Doncic sagt Günther: "Ich weiß nicht, ob Luka Doncic noch viel besser spielen kann, vielleicht mal 40 Punkten werfen, aber da ist nicht mehr viel Luft." Zehn Sekunden vor Schluss kam es noch zu einer Auseinandersetzung nach einem Frustfoul von Dennis Schröder.

Johannes Voigtmann: "Am Ende sind 80 Punkt okay. Aber am Ende war es Offensiv einfach zu wenig, um das auszugleichen, was Luka gemacht hat. Wir haben viele Würfe nicht getroffen. Wir haben aber weiterhin dran geglaubt und gekämpft. Es war heute offensiv einfach keine Glanzleistung."

Über Luka Doncic: "Wir haben einige Sachen versucht, um ihn zu stoppen. In München war es gut, heute hat es einfach gar nicht geklappt. Es war einfach keine Super-Performance."

Andreas Obst: "Luka Doncic hat gezeigt, warum er Luka Doncic ist. Wir haben offensiv zu wenig gemacht und defensiv zu viel zugelassen. Die Kleinigkeiten machen in so einem Spiel halt den Unterschied. Das hat uns am Ende das Genick gebrochen. Wir können daraus eine Menge lernen... Es hat auch nichts mit Respekt oder Angst zu tun. Heute war Luka einfach Weltklasse."

Der Link zum kompletten Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UEl3UVZvOUlCNTZ6NmxkejlKRFdDZz09

Maodo Lo: "Defensiv waren sie sehr aggressiv. Wir haben nichts unser bestes Spiel gespielt. Aber alles okay. Sie haben uns geschlagen, aber wir wissen, dass wir besser spielen können... Man hat auch gesehen, dass man Luka nicht stoppen kann. Er ist einfach so gut. Wenn es so was braucht, um uns zu schlagen, sind wir in einer sehr guten Position."

Der Link zum kompletten Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eks1aXJUNE56S1ltK1plODNnQzdUQT09

Franz Wagner: "Ein großer Unterschied zum ersten Spiel gegen Slowenien. Dieses Mal waren sie die aggressivere Mannschaft und haben mehr Druck gemacht. Wir sind nicht in unser Set gekommen. Ich habe nie wirklich den Ball dahin bekommen, wo ich ihn haben möchte."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=U2gyb2FpcWtWM3k4cWowTHNmcWRPZz09

Per Günther, Magenta Experte: "Wenn ich für das Spiel der Deutschen eine Schulnote geben müsste, wäre es eine 3+. Kämpferisch hervorragend, Dennis hat ein gutes Spiel gemacht. Bei Slowenien, ich weiß nicht, wie viel besser Luka Doncic noch spielen kann."

Der Link zur Analyse: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=OEtKL1c5ZXVJRU9TRDViSUtRbFFhUT09

Sasa Doncic, Papa von Serbien-Star Luka Doncic, über die Performance seines Sohnes: "Mir hat gefallen, was ich gesehen habe. Im bis jetzt größten Spiel gegen Litauen hat Slowenien gut gespielt. Nicht so gut gegen Bosnien, aber das spielt jetzt keine Rolle. Heute müssen sie gewinnen, um den 1. Platz noch zu holen."

Über eine andere Jobmöglichkeit als Basketballprofi für Luka: "Ja natürlich hätte er etwas anderes machen können. Er ist allerdings mit Basketball aufgewachsen und hat sich in den Sport verliebt. Basketball ist die Liebe seines Lebens... Ich kann mich daran erinnern, dass er bei seinem ersten Spiel drei Monate alt war. Danach war er immer bei mir dabei... Als ich dann irgendwann gesehen habe, dass es seine Leidenschaft ist, habe ich alles dafür gegeben, um es ihm einfach zu machen, ein guter Spieler zu werden. Er war auf alles vorbereitet und deshalb ist er jetzt da, wo er ist."

Lückenkemper als Deutschland und Doncic-Fan

Gina Lückenkemper, Europameisterin über 100 Meter in der Halbzeit über die deutsche Mannschaft und Luka Doncic. Ihr treffende Analyse überraschte auch Per Günther: "Die deutsche Mannschaft hatte einen super Anfang in diese EM. Ich glaube, wenn sie weiterhin hungrig bleibt, dann geht noch einiges. Ich bin sehr gespannt, wie es für die Deutschen noch weiter geht. Ich fiebere einfach mit ihnen mit und hoffe, dass sie sehr weit kommen."

Lückenkemper zu Doncic: "Ich sehe ihn hier das 1. Mal Live und es ist schon sehr beeindruckend.. Ein Superstar und ein Super-Athlet. Ihn zu sehen, wie er in der Mannschaft agiert, ist schon faszinierend."

Der Link zum ganzen Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=V3kxMzlOR1BOMUhUekFtU0M4WGpuUT09

Basketball LIVE bei MagentaSport

Die FIBA EuroBasket 2022

Mittwoch, 07.09.2022

Ab 13.30 Uhr: Konferenz

Ab 13.20 Uhr: Türkei - Spanien

Ab 14.30 Uhr: Litauen - Bosnien-Herzegowina

Ab 16.15 Uhr: Bulgarien - Belgien

Ab 17.15 Uhr: Frankreich - Slowenien

Ab 19.00 Uhr: Georgien - Montenegro

Ab 20.00 Uhr: Ungarn - Deutschland

Quelle: MagentaSport (ots)