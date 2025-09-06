Basketball EM: Deutschland im Viertelfinale "Keine schöne Sache!"

Uff! Deutschland steht im EM-Viertelfinale, aber erst nach einem mühsamen 85:58-Erfolg gegen physisch starke Portugiesen, die 3 von 4 Vierteln auf Augenhöhe spielten. Die deutsche Auswahl trifft am Dienstag auf den Sieger Italien gegen Slowenien (Sonntag, live ab 17 Uhr bei MagentaSport). "Wir brauchen das nicht, aber wenn es kommt, sind wir bereit. Ich hoffe, dass wir jetzt angekommen sind und im Viertelfinale schon besser starten", schnaufte Coach Alan Ibrahimagic nach der lange Zeit engen Partie erst mal durch.

"Wenn man keinen Rhythmus findet, ist es vorbei. Da hilft alles Gerede und die Gruppenphase auch nichts. Dann fährt man nach Hause. Es war keine schöne Sache", bilanziert Experte Moritz Wagner. "In der 2. Halbzeit waren wir aggressiv, wir haben diktiert, wie wir Basketball spielen wollen"", sagt Kapitän Dennis Schröder.

Der Unterschiedsspieler war Maodo Lo (12 Punkte), der starke Impulse setzt und die wichtigen Dreier macht - bei einer insgesamt miesen Trefferquote von 27,8 Prozent mit 22 Fehlwürfen. "Maodo ist der Player of the game. Er hat in der Defensive, aber auch in der Offensive die Intensität geliefert, als wir Punkte brauchten. Wir haben so viele Leute, die widerstandsfähig sind. Das ist für uns sehr geil", lobt Dennis Schröder. Der erklärte MVP Lo über den erstmals wieder coachenden Alex Mumbru: "Der Trainer hat uns beruhigt, weil er gemerkt hat, dass wir angespannt sind. Es sind "Do-or-die"-Spiele und wir waren mit einem Punkt hinten. Er hat uns den Druck rausgenommen

MagentaSport-Experte Per Günther: "Auf der Tribüne waren schon nervöse Gesichter. Das gehört dazu. Es gab zwei Punkte, wo es wirklich knifflig war: Einmal, als Portugal 5 Punkte vorne war und dann nochmal, als wir im 3. Viertel den 9-Punkte-Vorsprung abgegeben haben. Da dachte ich, dass es brenzlig wird. Aber sie haben es gelöst."

Nachfolgend Clips und Stimmen vom Achtelfinale Deutschland gegen Portugal - alle Spiele der k.o.-Runden live bei MagentaSport. Der Achtelfinal-Sonntag beginnt um 10.50 Uhr mit Bosnien - gegen Polen live, dann laufen hintereinander: Frankreich gegen Georgien, Italien gegen Slowenien (17 Uhr), ab 20.35 Uhr Griechenland gegen Israel.

Achtelfinale: Deutschland - Portugal 85:58

Nach der makellosen Vorrunde bekommt das DBB-Team mit Portugal überraschend große Probleme. Unter der Doppelleitung von Interimstrainer Alan Ibrahimagic und dem wieder genesenen Head Coach Alex Mumbrú lässt der Weltmeister in der Offensive viele Punkte liegen und liegt zur Halbzeit mit 31:32 zurück. Dank einer deutlichen Leistungssteigerung nach der Pause und einem in den wichtigen Momenten überragend aufgelegten Maodo Lo machen die Deutschen den Viertelfinaleinzug klar.

"Wir brauchen das nicht, aber wenn es kommt, sind wir bereit"

Der deutsche Trainer Alan Ibrahimagic über den Viertelfinaleinzug: "Es war nicht leicht. Großen Respekt an die Portugiesen, die uns das Leben sehr schwer gemacht haben. Wir haben es so erwartet, aber wenn man nicht trifft, wird man nachdenklich. Das trägt nicht zur Auflockerung bei. In der 2. Halbzeit sind wir fokussiert geblieben. Wenn ein, zwei Körbe fallen, löst sich der Knoten. Dann war es am Ende wieder recht hoch."

... über die Entschlossenheit von Maodo Lo, dem deutschen Spieler des Spiels: "Das ist der Vorteil dieses Teams: Wir haben viel Qualität und es kann immer wieder ein anderer herausspringen und übernehmen. Heute war das Maodo und am Ende noch Tristan. Das braucht man als eine gute Mannschaft in einem langen Turnier, das ist unsere große Stärke."

... ob das DBB-Team die Reibung eines engen Spiels braucht: "Wir brauchen das nicht, aber wenn es kommt, sind wir bereit. Ich hoffe, dass wir jetzt angekommen sind und im Viertelfinale schon besser starten."

... über die Verletzung von Johannes Thiemann, der zwischendurch etwas humpelte und vorsichthalber herausgenommen wurde: "Er hätte zur Not auch weitergespielt. Ich hoffe, dass es nichts Schlimmeres ist. Es ist ein alter Krieger, das kriegen wir wieder hin." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=ZWpWTm5KMll1S3N3M08rSnM0TzJwYU12QmtrZ2xIT0FkdVFTNWVPbklMWT0=

Schröder lobt: "Maodo ist der Player oft the game"

Kapitän Dennis Schröder, 16 Punkte und 3 Rebounds für Deutschland: "Es waren 40 Minuten Ups and Downs, so wie Basketball ist. (...) Wir nehmen das auch so. Es kann nicht immer alles glatt laufen. (...) Ich wünschte, wir wären mit ein bisschen mehr Aggressivität rausgekommen in der 1. Halbzeit. Aber es hat gezeigt, dass wir eine sehr tiefe Mannschaft haben - mit Maodo und Tristan, die von der Bank kommen. Alle, die den Court berührt haben, haben dazu beigetragen, den Sieg zu holen. In der 2. Halbzeit waren wir aggressiv, wir haben diktiert, wie wir Basketball spielen wollen."

... über Maodo Lo, 12 Punkte und 3 Rebounds: "Er ist der Player of the Game, auf jeden Fall. Er hat in der Defensive, aber auch in der Offensive die Intensität geliefert, als wir Punkte brauchten. Wir haben so viele Leute, die widerstandsfähig sind. Das ist für uns sehr geil." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=bnJHZEFoZ0dhamJwQjc0S2Ric01kTGFWRGQrS2dBZno5cXVJWjhJdjR3TT0=

Lo über die angespannte deutsche Mannschaft: "Der Trainer hat uns beruhigt"

Der vielgelobte deutsche Matchwinner Maodo Lo, 12 Punkte und 3 Rebounds: "Ich bin einfach froh, dass wir dieses Spiel gewonnen haben. Das war wirklich schwer. Der Trainer hat uns vor dem Spiel gewarnt. Es war sehr beeindruckend, sie haben uns vor Probleme gestellt. Jeder hat seine Würfe nicht getroffen. Es hat sich gut angefühlt, dass meiner dann reingegangen ist."

... über das Coaching von Bundestrainer Alex Mumbrú: "Der Trainer hat uns beruhigt, weil er gemerkt hat, dass wir angespannt sind. Es sind "Do-or-die"-Spiele und wir waren mit einem Punkt hinten. Er hat uns den Druck rausgenommen Er hat Vertrauen in unsere Qualitäten und unseren Spielstil. Er wusste, dass das der beste Ansatz, anstatt noch mehr Spannung reinzubringen."

... wie die deutsche Mannschaft das Achtelfinale zwischen Italien und Slowenien, die den deutschen Viertelfinalgegner ermitteln, verfolgt:"Ich denke, wir werden das hoffentlich in der Stadt irgendwo schauen. Das wäre nice. Ich muss ein bisschen Riga genießen und gucken, was hier abgeht. Es sind beides gute Gegner." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=SDBzVVI1TzdmSWFoS1B6REhNREJLb0NMVGx6S2gwOG5lY1ZFd0kvNzhXcz0=

"Da hilft alles Gerede nicht" - Experten Wagner und Günther sehen "kein schönes" Achtelfinale, "aber sie haben es gelöst"

MagentaSport-Experte Moritz Wagner über die Anspannung während der engen Partie: "Es ist eine K.o.-Phase. Wenn man keinen Rhythmus findet, ist es vorbei. Da hilft alles Gerede und die Gruppenphase auch nichts. Dann fährt man nach Hause. Es war keine schöne Sache. Ich bin glücklich, dass wir da dann doch so souverän rausgekommen sind."

MagentaSport-Experte Per Günther fügt hinzu: "Auf der Tribüne waren schon nervöse Gesichter. Das gehört dazu. Es gab zwei Punkte, wo es wirklich knifflig war: Einmal, als Portugal 5 Punkte vorne war und dann nochmal, als wir im 3. Viertel den 9-Punkte-Vorsprung abgegeben haben. Da dachte ich, dass es brenzlig wird. Aber sie haben es gelöst." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=eDBzNS85Tm83MlpxYmxLSU1oQ3B1aTF2RnlSYWNGY3VVZWh0NWNGVThaQT0=

Stimmen zur Pause:

Interimstrainer Alan Ibrahimagic über den Rückstand gegen Portugal zur Halbzeit: "Von der Physis sind wir nicht überrascht, aber wir haben viele gute Würfe am Anfang gespielt, die nicht reingegangen sind. Dann wird man ein bisschen nervöser und verkrampft etwas. Das ist ein Problem. Die Wichtigkeit des Spiels ist da im Hinterkopf. Wir brauchen nur ein bisschen mehr Lockerheit und Spaß auf dem Feld, zwei, drei gute Aktionen und dann sollten wir wieder reinkommen. Aber es wird hart. Wir müssen definitiv einen Gang höher schalten." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=SCtmcm1PSE9wUVg2Q0R4MTlVTVNLTlZ3L2pIbGtRdHJwbW5vTUk2MUJpST0=

