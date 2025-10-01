Box-Skandal in São Paulo: Disqualifikation führt zu Massenschlägerei

BILD zeigt ein Video, in dem nach einer Disqualifikation bei einem Box-Event in São Paulo eine Massenschlägerei losbricht; beteiligt ist eine UFC-Legende mit Namen „Silva“.

Nach dem Abbruch eskalierte die Situation. Zunächst stritten die Lager im Ring. Sekunden später flogen Fäuste, Dutzende stürmten zwischen die Seile. Sicherheitskräfte brauchten Minuten, um die Lage zu beruhigen.

Verbände prüfen Sanktionen gegen Beteiligte. Veranstalter kündigen eine interne Auswertung an. In sozialen Medien löste der Clip Debatten über Sicherheitskonzepte und den Umgang mit Fehlentscheidungen aus.

Quelle: ExtremNews



