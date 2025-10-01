Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Sport Box-Skandal in São Paulo: Disqualifikation führt zu Massenschlägerei

Box-Skandal in São Paulo: Disqualifikation führt zu Massenschlägerei

Freigeschaltet am 01.10.2025 um 06:33 durch Sanjo Babić
Ernst Oppler: Boxkampf im Berliner Sportpalast, 1920 (Symbolbild)
Ernst Oppler: Boxkampf im Berliner Sportpalast, 1920 (Symbolbild)

Lizenz: Public domain
Die Originaldatei ist hier zu finden.

BILD zeigt ein Video, in dem nach einer Disqualifikation bei einem Box-Event in São Paulo eine Massenschlägerei losbricht; beteiligt ist eine UFC-Legende mit Namen „Silva“.

Nach dem Abbruch eskalierte die Situation. Zunächst stritten die Lager im Ring. Sekunden später flogen Fäuste, Dutzende stürmten zwischen die Seile. Sicherheitskräfte brauchten Minuten, um die Lage zu beruhigen.

Verbände prüfen Sanktionen gegen Beteiligte. Veranstalter kündigen eine interne Auswertung an. In sozialen Medien löste der Clip Debatten über Sicherheitskonzepte und den Umgang mit Fehlentscheidungen aus.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte reicht in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige