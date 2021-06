EM-Gruppe C: Neben Niederlanden auch Österreich sicher weiter

In Fußball-EM-Gruppe C hat sich nach den Niederlanden auch Österreich fürs Achtelfinale qualifiziert.

Die Alpenrepublik siegte gegen die Ukraine nach Treffer von Christoph Baumgartner (21. Minute) mit 1:0, ist damit Gruppenzweiter und muss am Samstag in Rom gegen Italien antreten. Die Niederlande gehen nach einem 3:0-Sieg gegen Nordmazedonien als Erstplatzierter in die nächste Runde. Memphis Depay (24.), Georginio Wijnaldum (51. und 58. Minute) erzielten die Treffer für "Oranje". Während Nordmazedonien sicher ausgeschieden ist, hat die Ukraine noch die Chance aufs Achtelfinale, wenn mindestens zwei der fünf anderen Gruppendritten schlechter sind.







Quelle: dts Nachrichtenagentur