EL: Leverkusen schlägt Molde - ECL: Frankfurt unterliegt Saloniki

Am 2. Spieltag der Europa League hat Bayer Leverkusen gegen Molde FK 2:1 gewonnen. Unverändert steht die Werkself damit an der Spitze von Gruppe H, die norwegischen Meister bleiben auf Platz drei.

Auch wenn Molde immer wieder gefährlich wurde, dominierte Leverkusen das Spiel. Für die Werkself trafen Jeremie Frimpong (14.) und Nathan Tella (18.), für Molde Emil Breivik (87. Minute). In der Europa Conference League hat PAOK Saloniki gegen die Eintracht Frankfurt derweil 2:1 gewonnen.

In Gruppe G bleibt Frankfurt folglich hinter Saloniki auf Platz zwei. Für PAOK traf Andrija Živković in der 28. Minute. Omar Marmoush glich in der 68. Minute für die äußerst bemühten Frankfurter aus, bevor Saloniki das Spiel in der 2. Minute der Nachspielzeit dank Konstantinos Koulierakis für sich entschied.

West Ham gewinnt gegen Freiburg



Am 2. Gruppenspieltag der Europa League hat West Ham United gegen den SC Freiburg 2:1 gewonnen.

Damit bleiben die Engländer an der Spitze der Gruppe A, gefolgt von Freiburg auf Platz zwei. West Ham war die deutlich stärkere Mannschaft und ließ den Breisgauern kaum Chancen. Für die Engländer trafen Lucas Paquetá (8.) und Nayef Aguerd (66.). Roland Sallai erzielte zwischendurch ein Ausgleichstor für die Freiburger (49. Minute).

Die weiteren Ergebnisse: TSC Bačka Topola - Olympiakos Piraeus 2:2; AEK Athen - Ajax Amsterdam 1:1; Olympique Marseille - Brighton & Hove Albion 2:2; Aris Limassol - Rangers FC 2:1; Betis Sevilla - Aprata Prag 2:1; Raków Częstochowa - Sturm Graz 0:1; Sporting CP - Atalanta 1:2.

Quelle: dts Nachrichtenagentur