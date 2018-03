1. Bundesliga: Dortmund gewinnt gegen Frankfurt

In der zweiten Sonntagspartie des 26. Bundesliga-Spieltages hat Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt mit 3:2 gewonnen.

Frankfurts Marco Russ brachte die Gastgeber in der 12. Minute zunächst per Eigentor in Führung und danach passierte lange nichts. Luka Jovic konnte erst in der 75. Minute für Frankfurt ausgleichen, zwei Minuten später kam erneut der Führungstreffer durch Dortmunds Michy Batshuayi. Als Frankfurts Danny Blum zu Beginn der Nachspielzeit erneut und verdient ausglich währte die Freude nur kurz - in der 94. Minute kam der Siegtreffer durch Michy Batshuayi.

Stuttgart und Leipzig trennen sich torlos

Am 26. Spieltag der Bundesliga haben sich der VfB Stuttgart und RB Leipzig torlos getrennt. Leipzig steht damit weiter auf Rang sechs, die Stuttgarter bleiben unter dem neuen Trainer Tayfun Korkut ungeschlagen und befinden sich aktuell auf dem zehnten Platz. Im ersten Durchgang sahen die Zuschauer eine Partie, die sich auf einem niedrigen Niveau bewegte. Beide Teams leisteten sich viele Fehler. In der zweiten Halbzeit erhöhten die Sachsen etwas den Druck. Die Hausherren hielten aber gut dagegen.

Am 27. Spieltag trifft Leipzig am Sonntag auf die Bayern, Stuttgart spielt am Freitag in Freiburg.

Gladbach verliert in Leverkusen

In der Samstagabendpartie des 26. Bundesliga-Spieltages hat Bayer 04 Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach mit 2:0 gewonnen. Lucas Alario traf in der 39. Minute, Julian Brandt legte in der dritten Minute der Nachspielzeit nach. Mönchengladbach war lange auf Augenhöhe mit der Werkself, verlor dann aber nach etwa einer halben Stunde den Faden. Die Treffer für Leverkusen waren hochverdient. Damit klettert Leverkusen auf den vierten Platz der Tabelle, Mönchengladbach bleibt auf Platz neun.

