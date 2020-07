Robert Klauß neuer Cheftrainer beim 1. FC Nürnberg

Der Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg hat Robert Klauß als neuen Cheftrainer verpflichtet. Das teilte der Verein am Donnerstag mit. Der 35-Jährige war bisher Co-Trainer bei RB Leipzig. Er soll ab der kommenden Woche das Training beim Club leiten.

"Robert ist ein mutiger Trainer mit frischen und innovativen Methoden. Das wirkt sich auch auf den von ihm favorisierten Spielstil aus", sagte Sportvorstand Dieter Hecking. Bei RB habe er unter verschiedenen Cheftrainern dauerhaft eigenständig arbeiten und seine Ideen einbringen können. Klauß sei zudem "eloquent" und er beherrsche es, "Aufbruchsstimmung" zu erzeugen. "Sein Wechsel nach Nürnberg bietet für beide Seiten eine große Chance und Möglichkeit", so Hecking weiter. Mit dem Club übernimmt Klauß einen Verein, der in der vergangenen Saison knapp dem Abstieg entgangen war. Buchstäblich in letzter Minute hatten sich die Nürnberger in der Relegation gegen den FC Ingolstadt durchgesetzt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur