Internationaler Rodelverband schließt russische Sportler von Wettbewerben wiederholt aus

Rennrodler aus Russland sind von Wettbewerben in der kommenden Saison ausgeschlossen worden. Dies beschloss der Internationale Rodelverband FIL am Samstag auf seinem Kongress in der rumänischen Hauptstadt Bukarest. Dafür sprachen sich 22 Mitgliedsnationen aus. Es gab eine Stimme dagegen und fünf Enthaltungen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In einer entsprechenden Mitteilung hieß es, dass alle Athleten, Trainer und andere Funktionäre des russischen Rennrodel-Verbandes von FIL-Wettbewerben bis auf Weiteres gesperrt blieben, um "die Sicherheit" und "friedliche Sportwettkämpfe mit Integrität" zu gewährleisten. Solange der im Februar 2022 angefangene Krieg andauere, würden die Russen im Rennrodel-Sport außen vor bleiben. Bereits im vergangenen Winter waren russische Sportler deswegen ausgeschlossen worden." Quelle: RT DE