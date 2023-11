1. Bundesliga: Leipzig gewinnt gegen Freiburg

Zum Abschluss des 11. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat RB Leipzig mit 3:1 gegen den SC Freiburg gewonnen.

Im ersten Durchgang konnte Freiburg noch gut mithalten, nach dem frühen Führungstreffer durch Leipzigs Xavi Simons in der 6. Minute glichen die Breisgauer kurz vor dem Halbzeitpfiff durch Merlin Röhl aus (45.+6). Im zweiten Durchgang war Leipzig dann klar dominant, nach einem Foul an Christoph Baumgartner verwandelte Loïs Openda eine Elfmeter (79.), und nur eine Minute später legte der Gefoulte auch noch selber nochmal nach (80. Minute). In der Tabelle klettert Leipzig auf Rang vier und ist einen Punkt hinter Stuttgart, sechs Punkte hinter den Bayern und acht hinter Leverkusen, Freiburg bleibt auf Position acht.

Werder und Eintracht unentschieden

In der ersten Sonntagabendpartie des 11. Bundesliga-Spieltags haben sich Werder Bremen und Eintracht Frankfurt mit einem 2:2 unentschieden getrennt. Marvin Ducksch, der sich in dieser Woche über seine erste Berufung in die Nationalelf freuen durfte, brachte die Gastgeber in der Hansestadt kurz vor dem Halbzeitpfiff per Elfmetertor in Führung (45.+2. Minute). Im zweiten Durchgang ging den Bremern dann aber bald die Puste aus: Rafael Borré erhöhte noch für Werder in der 50. Minute, aber dann drehte Frankfurt richtig auf, ging in volles Risiko und glich durch Treffer von Ellyes Skhiri (65.) und Hrvoje Smolčić (75. Minute) aus. In der Tabelle bleiben die Hessen damit auf Rang sieben, Werder auf Platz zwölf.



Leverkusen schlägt Union deutlich - Platz eins

Im ersten Sonntagsspiel des elften Bundesliga-Spieltags hat Bayer Leverkusen 4:0 gegen Union Berlin gewonnen und somit die Tabellenführung zurückerobert. Die Werkself hatte von Beginn an deutlich mehr Ballbesitz und ging in der 23. Minute durch einen Treffer von Álex Grimaldo in Führung. Der Spanier zirkelte den Ball dabei unhaltbar aus 17 Metern in den rechten Winkel. Auch danach blieben die Hausherren am Drücker, konnten vor der Pause aber nicht noch einmal nachlegen. Im zweiten Durchgang setzte Leverkusen weiter auf Ballbesitzspiel und erhöhte schließlich in der 57. Minute durch Odilon Kossounou. Das war dann auch schon die Vorentscheidung - eine Antwort der Berliner blieb aus. Stattdessen legte Leverkusen durch Treffer von Jonathan Tah (73. Minute) und Nathan Tella (83. Minute) weiter nach. Während Leverkusen durch den Sieg wieder an den Bayern vorbeizieht, verschärft sich die schwere Krise für Union weiter - die Eisernen, die letztes Jahr noch groß auftrumpfen konnten, sind mittlerweile nach neun Liga-Pleiten in Folge bis auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht. Nach der Länderspielpause geht es für Union am 25. November gegen Augsburg weiter, die Werkself ist am gleichen Tag in Bremen gefordert.

Kein Sieger im Kellerduell zwischen Bochum und Köln

Am elften Spieltag der Bundesliga haben sich der VfL Bochum und der 1. FC Köln mit einem 1:1 unentschieden getrennt. In dem Kellerduell hatte im ersten Durchgang zunächst der VfL die Oberhand. In der 25. Minute gingen die Hausherren durch einen Treffer von Lukas Daschner in Führung, auch im Anschluss blieben sie am Drücker, ohne aber weitere Tore zu erzielen. Kurz nach dem Seitenwechsel verhinderte Köln-Keeper Marvin Schwäbe eine Riesenchance zum 2:0 für die Bochumer, nur vier Minuten später sorgte dann Davie Selke mehr oder weniger aus dem Nichts für den Ausgleich. Die Gäste waren danach kurzzeitig etwas besser im Spiel, in der Schlussphase machte der VfL aber wieder massiv Druck. Weitere Tore fielen allerdings nicht mehr, sodass es bei der Punkteteilung blieb. Köln bleibt damit Tabellenletzter, während Bochum weiterhin auf Rang 14 steht. Für die Kölner geht es nach der Länderspielpause am 24. November gegen die Bayern weiter, Bochum ist zwei Tage später in Heidenheim gefordert.

