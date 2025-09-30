Borussia Mönchengladbach trennt sich von Roland Virkus – Verein in der Krise

Borussia Mönchengladbach und Geschäftsführer Sport Roland Virkus gehen getrennte Wege, melden dts und überregionale Medien. Die Trennung erfolgt kurz nach dem Trainerwechsel und vor dem Hintergrund sportlicher Krise.

Vereinsangaben zufolge verlässt der 58-Jährige den Klub mit sofortiger Wirkung. Zuvor war Cheftrainer Gerardo Seoane freigestellt worden. Medien berichten von internen Diskussionen über Kaderplanung und sportliche Ausrichtung. In der Tabelle rangiert Gladbach aktuell am Ende des Feldes, was die Drucksituation zusätzlich erhöht.

Der Aufsichtsrat will zeitnah über eine Übergangslösung informieren. Beobachter erwarten eine engere Einbindung der sportlichen Leitung und kurzfristige Personalentscheidungen.

Quelle: ExtremNews



