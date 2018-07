Kamil Stoch landete vor Karl Geiger

Nur der polnische Überflieger Kamil Stoch (271,1/110+106,5) landete beim FIS Grand Prix in Hinterzarten vor dem Oberstdorfer Karl Geiger (256,3/104+99), der am Vortag schon die Qualifikation gewonnen und seine Frühform unterstrichen hatte. Auf Platz drei überraschte der Schweizer Kilian Peier (255,8/104+100,5) der seinen Landsleuten Simon Ammann und Gregor Deschwanden klar die Show stahl und erstmals in einem derartigen Wettbewerb auf dem Podest stand.

Der Russe Evgeniy Klimov und der junge Japaner Naoki Nakamura überraschten vor 5.000 Zuschauern – darunter auch der ehemalige britische Skispringer Eddie the Eagle - auf den Plätzen fünf und sieben. Auch der Italiener Alex Insam (11.) läßt seine Landsleute aufhorchen. Die besten Norweger und Japaner fehlten, auch Peter Prevc ist weiter verletzt. Andreas Wank (246,0/101,5+97,5) führte sich auf seiner Heimschanze als Nachrücker auf Platz neun in die Sommer-Serie ein, der deutsche Meister David Siegel (241/103,5+94) und Richard Freitag (239,8/102,5+95,5) folgten in Abwesenheit von Andreas Wellinger (USA-Reise mit dem FC Bayern) und Markus Eisenbichler (Prüfungen bei der Bundespolizei) auf den Plätzen 13 und 14.



Der Willinger Stephan Leyhe (234,5/97,5+97) , am Vortag noch sehr guter Fünfter in der Qualifikation, konnte nicht an seinen Podestplatz aus dem Vorjahr auf der Adler-Schanze anknüpfen. In der neuen Saison springt der Wahl-Schwarzwälder auch noch mit neuem Material und kam bei wechselnden Windbedingungen und starkem Rückenwind im Finale noch nicht wieder so gut zu recht. Und dass, obwohl eine große Willinger Abordnung nach Hinterzarten gekommen war, um dem Upland-Adler den Rücken zu stärken. „Im Training hat er schon einen wesentlich stärkeren Eindruck gemacht“, meinte Bundestrainer Werner Schuster. „Das war nicht so mein Wochenende. Am Schanzentisch hat es gar nicht funktioniert und dann ist der Flug auch nur noch ein Kampf“, meinte der Olympia-Zweite mit dem Team nach dem Wettbewerb.



Doch nicht nur Leyhe sucht noch nach seiner Topform, wie ein Blick in die Ergebnisliste verrät. Die Österreicher suchen weiter unter dem neuen Trainer Andreas Felder Anschluss, ihr bester Springer war Stefan Kraft auf Platz 16, Gregor Schlierenzauer (23.), Andreas Kofler (24.) und Simon Ammann (26.) landeten noch hinter Leyhe, aber vor Constantin Schmid (29.) und Pius Paschke (30.)



Nach seinem Sieg in Wisla führt der 31-Jährige Stoch, der nach seiner tollen Saison u.a. mit dem Grand Slam der Skispringer fast jeden Tag PR-Termine in seiner Heimat haben könnte, aber nach wie vor von seiner guten Form profitiert, mit der Idealpunktzahl von 200 die Gesamtwertung vor seinem Landsmann Pjotr Zyla (130) und Karl Geiger (116 ) an. Stephan Leyhe folgt hinter Freitag (17./31), Wank (18./29) und Siegel (22./20) mit zwölf Zählern auf Platz 28.

Nächste Station ist am 4. August Einsiedeln in der Schweiz. Noch ist nicht entschieden, welche Stationen die DSV-Adler besetzen werden, sicher sind derzeit nur Couchevel und Klingenthal.

Quelle: SC Willingen - Dieter Schütz

