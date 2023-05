2. Bundesliga: HSV zittert sich zum Sieg

Am 33. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga hat der Hamburger SV mit 2:1 gegen Greuther Fürth gewonnen.

Das Spiel begann relativ ausgeglichen. Die Gäste aus Fürth gingen früh ins Gegenpressing, um die Hamburger zu langen Bällen zu zwingen, was zunächst auch gelang. In der 27. Minute fiel Hamburgs Miro Muheim an der Strafraumkante der Ball vor die Füße, der Linksverteidiger zog ab und hämmerte den Ball unter die Latte zum Führungstreffer für die Gastgeber. Fürth ließ sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen und spielte weiterhin mutig auf. Zur Pause blieb es bei der Führung der Hausherren, auch wenn diese teils erhebliche Schwächen im Aufbauspiel zeigten. Zu Beginn der zweiten Hälfte wurden die Franken immer mutiger und näherten sich dem Anschlusstreffer gegen die immer passiver werdenden Spieler des HSV. In der 67. Minute wurde Sonny Kittel im Strafraum von Luca Itter gestoppt: Elfmeter für Hamburg. László Bénes trat an und traf souverän für den HSV. In der 84. Minute gelang den Fürthern durch Lukas Petkov jedoch der Anschlusstreffer und rückte ein Unentschieden damit plötzlich in greifbare Nähe. Die Hamburger gerieten zunehmend ins Straucheln, ebenfalls gefördert dadurch, dass Bakery Jatta in der 87. Minute die Gelb-Rote Karte kassierte. Doch auch Fürth kam nicht ungeschoren davon: In der fünften Minute der Nachspielzeit wurde Dickson Abiama für ein heftiges Offensivfoul des Platzes verwiesen. Es blieb dabei: 2:1 für den HSV.

2. Liga: Rostock feiert nach Remis gegen Nürnberg Klassenerhalt



Zum Abschluss des 33. Spieltags der 2. Bundesliga haben sich der 1. FC Nürnberg und Hansa Rostock torlos getrennt.



Damit haben die Rostocker den Klassenerhalt sicher, da sie mit jetzt vier Punkten Vorsprung auf Platz 16 nicht mehr auf die Abstiegsränge abrutschen können. Nürnberg hat dagegen nur zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und muss damit am letzten Spieltag noch zittern. Am Sonntag präsentierten sich beide Teams lange schwach. Nürnberg hatte etwas mehr Ballbesitz, Rostock die besseren Chancen. Der vermeintliche Führungstreffer für die Gäste durch Damian Roßbach kurz vor der Pause wurde wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben. Nach dem Seitenwechsel blieben die Franken in der Offensive harmlos, während Hansa in der Defensive stabil stand und nur wenig zuließ. Am Ende reichte den Gästen der eine Punkt zum sicheren Verbleib in der Liga. Für Nürnberg geht es am kommenden Sonntag in Paderborn weiter, Rostock ist zeitgleich gegen Braunschweig gefordert. Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: Fortuna Düsseldorf - Hannover 96 3:3, Karlsruher SC - 1. FC Kaiserslautern 2:0.

Quelle: dts Nachrichtenagentur