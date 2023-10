EuroLeague: Erster ALBA-Sieg gegen Lo und Voigtmann: Thiemann ist diesmal der bessere Weltmeister

Erst die herzliche Begrüßung, dann die Ehrung der Weltmeister für Berlins Thiemann sowie der Mailänder Lo und Voigtmann. Anschließend feiert ALBA den 1. Sieg in der EuroLeague: beim 85:82 gegen die über lange Phasen überlegenen Italienern ragt Johannes Thiemann mit 22 Punkte heraus, ist besser als die WM-Kumpels Maodo Lo (7 Punkte) und Johannes Voigtmann (5 Punkte). "Das ist kein alltägliches Spiel. Mit dem Sommer im Rücken und der Tatsache, dass es mein 1. Spiel ist, wird es sicherlich emotional und ein bisschen überwältigend. Ich werde mein Bestes geben, um fokussiert zu bleiben", sagte der Ex-Berliner Lo vor dem Spiel, er stand Mitte des 1. Viertels erstmals auf dem Feld.

Während die Mailänder nach Spielende in die Kabine schlichen, war die Freude bei ALBA über den Premierensieg riesig - wie etwa bei Louis Olinde, der es "komisch" fand gegen den Ex-Team-Kollegen Lo zu spielen, sein Fazit: "Es fühl sich sehr gut an. Wir haben den 1. Sieg in der EuroLeague gegen ein Team wie Mailand geholt. Wir haben bis zum Ende durchgezogen." ALBA-Super-Weltmeister Johannes Thiemann: "Wir wollten es am Ende auch mehr. Der Sieg war sehr wichtig, auch für uns als junges Team." Highlight an einem Top-Basketballabend außerdem: Bastian Schweinsteiger sieht den spektakulären 88:86-Erfolg von Partizan Belgrad gegen Roter Stern. Ein ohrenbetäubendes Spektakel in einem Hexenkessel - hier mal reinhören: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=K0dkamh5b01yS2k4KzZjNnowVzFxMGhvTGRQRFQzcTNHZlRkblVBV09wdz0=



Nachfolgend einige Spiel-Clips und Stimmen vom Super-EuroLeague-Abend. Am Freitag spielt der FC Bayern gegen Fenerbahce Istanbul - ab 20 Uhr live. MagentaSport zeigt alle Spiele der EuroLeague und im EuroCup live.

ALBA Berlin - EA7 Mailand 85:82

Was für eine Schlussphase! Berlin gewinnt vor knapp 9500 Fans mit 85:82 gegen Mailand. Keine erfolgreiche Rückkehr von Maodo Lo. Das Weltmeisterduell gewinnt Johannes Thiemann. Berlin holt den 1. Sieg in der EuroLeague.

Maodo Lo sprach bereits vor dem Spiel über seine Rückkehr: "Das ist ein verrücktes Timing. Ich freue mich wieder hier zu sein und mein 1. Spiel gegen meine alte Mannschaft zu spielen... Das ist kein alltägliches Spiel. Mit dem Sommer im Rücken und der Tatsache, dass es mein 1. Spiel ist, wird es sicherlich emotional und ein bisschen überwältigend. Ich werde mein Bestes geben, um fokussiert zu bleiben."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RzFkNGZxRGtaSWZieHdiSXU1emVxRnBSRUhYV09NMWVlZ1VsVmFueG1zQT0=

Johannes Thiemann, 22 Punkte, Berlin: "Wir habe uns im Training etwas zurückgehalten. Daher hatten wir viel Energie für das Spiel. Wir wollten es am Ende auch mehr... Der Sieg war sehr wichtig, auch für uns als junges Team."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=d00za2c2bEZUd2EzYjA2YTd3UTJrelQvQjVtc1h1UXRUUThZd05mYitUVT0=

Malte Delow, Berlin: "Gerade nach dem schwierigen Start und dem turbulenten Sommer ist das sehr wichtig für uns. Das gibt viel Selbstvertrauen... Wir hatten am Ende den längeren Atem. Viele von denen haben lange gespielt. Wir konnten gut wechseln und haben am Ende big plays gemacht. Dann muss viel zusammengekommen und das hat geklappt."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cWdIcjFFOWFkYXY1STNZT2k5MFRpejQ0MzB2TU5reTMzblUxVnk2ai83QT0=

Louis Olinde, Berlin: "Es fühlt sich sehr gut an. Wir haben den 1. Sieg in der EuroLeague gegen ein Team wie Mailand geholt. Wir haben bis zum Ende durchgezogen. Wir waren mit 10-12 hinten. Wir haben mit Energie gespielt und die Würfe getroffen. Das fühlt sich geil an." Über Nikola Mirotic, der 30 Punkte erzielt hatte: "Er ist einer der besten Spieler Europas. Wenn er 30 macht und wir gewinnen, ist es gut gelaufen. Wäre doof, wenn er 20 gemacht hätte und wir hätten verloren."

Über Maodo Lo: "Es war komisch gegen ihn zu spielen. Ich freue mich für ihn, dass er den Schritt nach Mailand gemacht hat."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VThma3VWbmJPM094b3JNWWU4RW1mdFZnWVE3RGc4dW1NaFFqQTlkRUtIOD0=

Das Fazit von MagentaSport-Experte Per Günther: "Wenn du gewinnen willst, brauchst du einige Jungs, die an ihrer Leistungsgrenze sind. Das war der Fall. Da waren 2,3 Spieler dabei, die ein extrem gutes Spiel gemacht haben. Sie haben die Schwächephasen in der EuroLeague überwunden. Da wird sich Mailand auch an die eigene Nase fassen. Bisher waren die Schwächephasen zu groß und eklatant, um hinten raus noch eine Chance zu haben."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NWwxQVpsZnlxSXUwVVRmN2tzejBibTVyRzErc1pmTHF4dDd0Q0hMRk1aMD0=

Was für eine spannende Schlussphase! Die letzte Minute im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=M0NZcWVOQ2JZazVUL3ZZRkl1TWpUeEdna1ZsMW1PM29ZS2ZybVBBRFExOD0=

Vor dem Spiel wurde die 3 Weltmeister Lo, Voigtmann und Thiemann geehrt. Hier der Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bVo1NXkzYXlDYThMQktKVUcyZDBSbWtCc1FwcFhjSFUyNEJyZzJxdVl1az0=

Vor dem Spiel begrüßte Weltmeister Lo seine ehemaligen Kollegen und wurde herzlich empfangen: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZjdqejI2a3dQUVhEUkh0MkFVaXVlUzhrQTVPblJ2cUtIM1hKUWZYVURSbz0=

Maodo Lo trifft mit einem 3er seinem Ex-Klub ins Herz, doch der antwortet schnell: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=V3RGNExVU3EyVTZvMGxSZ25aYmZUakw0ODM1K0todzVqZGtBVDFTM3pNdz0=

Gabriele Procida ist eines der vielen Talente der Berliner. Was er draufhat, zeigt er immer wieder. Ein Beispiel im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bVBlclQzQXlyTk05Z2JjeFN2UUFGa1NwbEhMVWVVRWVHQWtwaTkyREJZOD0=

Partizan Belgrad - Roter Stern Belgrad 88:86

Ohrenbetäubendes Stadtderby in der EuroLeague. Das zieht sogar Prominenz aus der Fußballwelt an. Ex-Weltmeister Bastian Schweinsteiger war in der Halle zu Gast. Die Stimmung kochte zu Beginn der Partie und Partisan führte schnell mit 17:2. In die erste Pause ging es dann "nur" mit 22:10. In einem spektakulären Derby holt Roter Stern auf, geht in Führung und gibt diese kurz vor Schluss wieder ab.

Aleksa Avramovic, Spieler des Spiels, Partizan: "Ich bin nicht der Spieler des Abends, das ist so nicht richtig. Alle sind die Spieler des Abends. Unser Staff und auch die Fans, die uns immer unterstützt haben, auch als wir mit 13 Punkten hinten lagen. Wir haben aber immer an uns geglaubt. Wir wussten, dass das ein entscheidender Moment auch für unsere Saison werden kann. Ein Derby ist immer etwas Besonderes."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Y2xnZEZwVEZ4QzRaeG1RSzUzbzRwUUNSVFZ2MWtuazZhOXpCUDhSYVV1Yz0=

Ein spannendes Spiel mit spannender Schlussphase. Es sind zwar nur noch 1:07 Minuten auf der Uhr, aber bis das Spiel vorbei ist, dauert es noch 12:30 Minuten. Der Jubel war nach dem knappen Sieg groß. Hier im XXL-Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=aWpZVjkvYUpCeG5nUkNJOVBTR3VyUUdTVkdCOXAxdUYxMGpxVTJKN0pVST0=

Partizan startet stark und erspielt sich eine gute Führung. Kein Wunder, bei der Kulisse: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=d21pRGZIMkkyeG9oME1wdE1aWjlQemFzb25NbG9nb3loMFkzWU9SMXNxcz0=

Quelle: MagentaSport (ots)