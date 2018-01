Werder Bremen: Kruska verstärkt die U 23

Am letzten Tag der Winter-Transferperiode darf sich Werders U 23 über einen weiteren Winterneuzugang freuen. Marc-André Kruska wechselt vom SC Paderborn an die Weser. Der 30-Jährige hat seinen Vertrag beim Ligakonkurrenten zuvor aufgelöst.

"Mit Marc-André Kruska stößt ein Spieler zu uns, der über viel Erfahrung im Profi-Fußball verfügt. Durch sein Engagement beim SC Paderborn kennt er die 3.Liga und wird unserem Team mit Sicherheit weiterhelfen können. Wir freuen uns sehr, dass er sich für einen Wechsel zu uns entschieden hat", sagt Björn Schierenbeck, Leiter von Werders U 23.

Marc-André Kruska kommt in seiner Karriere auf insgesamt 98 Bundesliga-Spiele für Borussia Dortmund und stand zudem 206 Mal für Energie Cottbus und dem FSV Frankfurt in der 2. Bundesliga auf dem Platz. Beim SC Paderborn absolvierte er 27 Einsätze in der 3. Liga und erzielte dabei einen Treffer.

Quelle: Werder Bremen GmbH & Co KG aA (ots)