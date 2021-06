Fußball-EM: Ungarn erkämpft Unentschieden gegen Frankreich

Im dritten Vorrundenspiel der EM-Gruppe F hat Ungarn in Budapest gegen Frankreich mit 1:1 unentschieden gespielt.

Die Franzosen waren von Beginn an das spielbestimmende Team, die Gastgeber hielten sich aber auch nicht zurück und störten früh im Spielaufbau. In der 14. Minute hatten les Bleus die erste große Gelegenheit, als Gulacsi einen Schuss von Mbappé vor die Füße von Griezmann abwehrte und auch den Versuch des Manns vom FC Barcelona stark parierte. In der 17. Minute köpfte Mbappé nach starker Flanke von Digne haarscharf am rechten Pfosten vorbei. In der 31. Minute legte der PSG-Star über Benzema ab und der Real-Profi setzte die Kugel auch knapp rechts vorbei. In der Folge ließ die Elf von Marco Rossi aber nichts mehr zu und schaffte kurz vor der Pause sogar den Führungstreffer, als Fiola nach Doppelpass mit Sallai allein vor Lloris auftauchte und unten links einschob. Nach dem Seitenwechsel wurden die Männer von Didier Deschamps schwungvoller, Ungarn blieb aber frech und giftig in den Zweikämpfen. In der 59. Minute ließ der kurz vorher eingewechselte Dembelé den rechten Pfosten erzittern, als er rechts am Sechzehner zum Abschluss kam. In der 66. machte es Griezmann dann besser, als Mbappé nach einer Ecke der Ungarn einen langen Ball bekam und seinen Stürmerkollegen in der Mitte mustergültig bediente. In der 82. Minute bekam der Pariser Stürmer die Kugel links im Strafraum, platzierte seinen Abschluss aber zu mittig - kein Problem für den Torhüter. Ansonsten verteidigten die Hausherren aber diszipliniert und retteten das Remis über die Zeit.



Mit dem Punkt wahrt Ungarn seine Chance auf die Endrunde, braucht gegen Deutschland aber einen Sieg. Frankreich benötigt gegen Portugal höchstens noch einen Punkt.





Quelle: dts Nachrichtenagentur