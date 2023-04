2. Bundesliga: HSV gewinnt gegen St. Pauli

Zum Auftakt des 29. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga hat der Hamburger SV gegen den FC St. Pauli 4:3 gewonnen.

Damit erreicht der HSV den zweiten Tabellenplatz, St. Pauli verharrt auf Rang fünf. Manolis Saliakas legte für St. Pauli in der 36. Minute vor. Doch innerhalb weniger Spielminuten drehte der HSV das Stadtderby: Es trafen Jonas David (44.), Bakery Jatta (48.) und Moritz Heyer (52.). St. Pauli ließ jedoch nicht locker: Elias Saad verkürzte in der 71. Minute den Abstand und Jackson Irvine (79. Minute) hätte den Ausgleich erzielen können, wenn nicht in der Minute zuvor Jakov Medic ein Eigentor geschossen hätte.



Im parallel laufenden Spiel hat der SV Darmstadt 98 gegen den Karlsruher SC 2:1 gewonnen. Darmstadt behält somit den Spitzenplatz, Karlsruhe bleibt auf dem neunten Rang.

Quelle: dts Nachrichtenagentur