Champions League: Königsklasse! Barca patzt, BVB ballert, Newcastle mit Vierer-Pack

Ein hochkarätiger Champions-League-Abend brachte Auswärtssiege, späte Ausgleichstreffer und klare Ansagen. Paris gewann in Barcelona, Newcastle feierte einen 4:0-Erfolg, Dortmund siegte deutlich – Leverkusen teilte die Punkte.

Für die Bundesligisten bleiben die Wege offen – Dortmund verschafft sich Luft, Leverkusen ärgert das schnelle 1:1. An der Spitze setzen PSG (Auswärtssieg in Barcelona) und Newcastle (Statement in Brüssel) auffällige Marken; City verpasst beim 2:2 in Monaco den perfekten Start. Die UEFA führt alle Ergebnisse in der neuen Liga-Phase gebündelt, die nächsten Partien steigen am 21.10.



Die Ergebnisse der anderen Spiele:

• FC Barcelona – Paris Saint-Germain 1:2 (Barça-Führung, PSG dreht die Partie; Ramos entscheidet spät).

• AS Monaco – Manchester City 2:2 (Haaland-Doppelpack; Dier gleicht per Elfer in der 90. aus).

• Arsenal – Olympiakos 2:0 (Martinelli früh, Saka in der Nachspielzeit).

• Bayer Leverkusen – PSV Eindhoven 1:1 (Führung Leverkusen, PSV kontert rasch).

• Borussia Dortmund – Athletic Bilbao 4:1 (BVB nach Wacklern klar, Brandt setzt den Schlusspunkt).

• Villarreal – Juventus 2:2 (Veiga köpft in der 90. zum Punkt für das „Submarino“).

• Napoli – Sporting CP 2:1 (Højlund schnürt den Doppelpack, De Bruyne mit zwei Assists).

• Union Saint-Gilloise – Newcastle United 0:4 (Gordon mit zwei Elfmetern, Barnes setzt den Schlusspunkt).

• Qarabağ – FC Kopenhagen 2:0 (Zoubir/Addei treffen – Start mit 2 aus 2).



Quelle: ExtremNews



