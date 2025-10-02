Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Sport Champions League: Königsklasse! Barca patzt, BVB ballert, Newcastle mit Vierer-Pack

Champions League: Königsklasse! Barca patzt, BVB ballert, Newcastle mit Vierer-Pack

Freigeschaltet am 02.10.2025 um 06:37 durch Sanjo Babić
Logo der UEFA Champions League
Logo der UEFA Champions League

Ein hochkarätiger Champions-League-Abend brachte Auswärtssiege, späte Ausgleichstreffer und klare Ansagen. Paris gewann in Barcelona, Newcastle feierte einen 4:0-Erfolg, Dortmund siegte deutlich – Leverkusen teilte die Punkte.

Für die Bundesligisten bleiben die Wege offen – Dortmund verschafft sich Luft, Leverkusen ärgert das schnelle 1:1. An der Spitze setzen PSG (Auswärtssieg in Barcelona) und Newcastle (Statement in Brüssel) auffällige Marken; City verpasst beim 2:2 in Monaco den perfekten Start. Die UEFA führt alle Ergebnisse in der neuen Liga-Phase gebündelt, die nächsten Partien steigen am 21.10. 

Die Ergebnisse der anderen Spiele:

FC Barcelona – Paris Saint-Germain 1:2 (Barça-Führung, PSG dreht die Partie; Ramos entscheidet spät).
AS Monaco – Manchester City 2:2 (Haaland-Doppelpack; Dier gleicht per Elfer in der 90. aus).
Arsenal – Olympiakos 2:0 (Martinelli früh, Saka in der Nachspielzeit).
Bayer Leverkusen – PSV Eindhoven 1:1 (Führung Leverkusen, PSV kontert rasch).
Borussia Dortmund – Athletic Bilbao 4:1 (BVB nach Wacklern klar, Brandt setzt den Schlusspunkt).
Villarreal – Juventus 2:2 (Veiga köpft in der 90. zum Punkt für das „Submarino“).
Napoli – Sporting CP 2:1 (Højlund schnürt den Doppelpack, De Bruyne mit zwei Assists).
Union Saint-Gilloise – Newcastle United 0:4 (Gordon mit zwei Elfmetern, Barnes setzt den Schlusspunkt).
Qarabağ – FC Kopenhagen 2:0 (Zoubir/Addei treffen – Start mit 2 aus 2). 

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte vorige in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige