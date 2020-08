Europa League: FC Sevilla und Schachtjor Donezk im Halbfinale

In der Europa League werden die Halbfinalbegegnungen am Sonntag in Köln zwischen Inter Mailand und Schachtar Donezk, und am Montag in Düsseldorf zwischen dem FC Sevilla und Manchester United ausgetragen.

Schachtar Donezk gewann am Abend in Gelsenkirchen gegen den FC Basel, der im Achtelfinale noch Eintracht Frankfurt aus dem Turnier geworfen hatte, mit 4:1. In Dusiburg erzielte der FC Sevilla erst in der 88. Minute den Siegtreffer gegen die Wolverhampton Wanderers, die Partie endete damit 1:0 für die Spanier. B ereits vorher war klar, dass der wegen der Corona-Pandemie als Finalturnier ausgetragene Abschluss der diesjährigen Europa League nach dem Ausscheiden der Leverkusener gegen Inter Mailand ohne weitere deutsche Beteiligung stattfindet - wenngleich an verschiedenen Spielorten in NRW. Quelle: dts Nachrichtenagentur