Geigers Aufholjagd aufs Treppchen

Sloweniens Team-Weltmeister Anze Lanisek (260,2) triumphierte am traditionsreichen Holmenkollen in Oslo mit 133 und 139,5 m und setzte sich mit 379,4 Punkten an die Spitze der RAW Air Gesamtwertung. Hinter Stefan Kraft (254,4/376,9), der nach dem ersten Durchgang noch in Führung lag, startete Karl Geiger (253,5) nach 113 m im ersten und mit 137,5 m im Finale eine furiose Aufholjagd von Platz 13 auf drei und ist mit 362,8 Punkten immerhin Siebter in der Gesamtwertung, zu der auch die Qualifikation am Vortag zählt. Der gesundheitlich angeschlagene Andreas Wellinger (127+127/247,1) kam in der Tageswertung auf Platz fünf und ist im RAW Air–Klassement Zehnter.

„Wir sind glücklich, dass wir heute auf dem Treppchen stehen. Das war nach dem Training und der Quali nicht absehbar“, erklärte Bundestrainer Stefan Horngacher. Sein Lob galt besonders Karl Geiger und dem „aus dem Krankenbett gesprungenen“ Andreas Wellinger. „Aber auch Stephan Leyhe hat sich heute gut präsentiert. Im Finale war bei den äußeren Bedingungen nicht mehr drin.“ Bei seiner Rückkehr in den Weltcup tat sich Leyhe am Freitag in der Quali auf der schwer zu springenden Großschanze noch äußerst schwer. „Ich habe noch keine Lösung für die Schanze und muss versuchen, im Wettkampf drei Schritte nach vorne zu machen“, sagte der Willinger, nachdem er weder im Training noch in der Quali oder der Probe am Samstag die 120 m knacken konnte. Das gelang dann mit 123,5 m und Platz 18. aber im ersten Durchgang bei relativ guten Verhältnissen, doch im Finale ging es bei schlechtem Wind wieder einen Schritt zurück. Mit 114,5 m und 202,5 Punkten blieb es bei Platz 25. Dafür gab es immerhin noch fünf Weltcup-Punkte. Während mit Markus Eisenbichler (36.), Philipp Raimund (37.) und Justin Lisso (39.) gleich drei Springer aus dem siebenköpfigen Aufgebot des DSV sogar den zweiten Durchgang verpassten, kam Constantin Schmid (118+105/180,5) noch auf Platz 30 und holte wenigstens einen Punkt. In der RAW Air –Wertung spielen außer Geiger die DSV-Adler keine Rolle mehr. Leyhe ist nach der schwachen Qualifikation (41.) mit 298,2 Punkten auf Platz 28 drittbester DSV-Adler vor Schmid (30./282,0), Eisenbichler (32./207,6) und Lisso (36./195,5), die vor dem Wettkampf noch alle vor ihm platziert waren. Für den Willinger geht es nach der WM-Pause ohnehin nur um die erfolgreiche Rückkehr ins Team mit entsprechender Empfehlung für die kommende Saison. Gesamtwertung RAW Air 11.03.2023 Ergebnisliste Oslo 11.03.2023 Quelle: SC Willingen