Olympia-Qualifikation DBB-Auswahl: 2 Spiele von Tokio entfernt

Die Deutsche Basketball-Nationalmannschaft steht nach einem 69:67 gegen Russland im Qualifikations-Halbfinale für die Olympischen Spiele in Tokio. "Die Jungs, die von der Bank kamen, haben die Energie gebracht. Gerade in der Defensive" analysierte Robin Benzing. Am Samstag trifft die DBB-Auswahl auf Gastgeber Kroatien - live und kostenfrei ab 15.50 Uhr bei MagentaSport.

Auch das Halbfinale Brasilien gegen Mexiko wird live übertragen - ab 12.20 Uhr. "Extra-Motivation brauchen wir nicht, wir wissen, was auf dem Spiel steht", meinte Johannes Voigtmann nach dem erkämpften Sieg gegen Russland und mit Blick auf das Halbfinale gegen Kroatien: "Alle müssen noch ein, zwei Schritte nach vorne machen." Das Finale am Sonntag zeigt MagentaSport ab 19.20 Uhr.

Sehr reflektierte Stimmen gab´s aus dem deutschen Lager: Olympia ist definitiv das Ziel für die deutsche Nationalmannschaft und nur der Sieger im Finale qualifiziert sich für Olympia. Niels Giffey vom Deutschen Meister ALBA Berlin nach dem anfänglichen 17:7-Lauf der Russen, ehe die deutsche Auswahl das Spiel spät noch drehte: "Wir sind einfach dabeigeblieben, das war wichtig. Haben akzeptiert, dass es ein gutes Team ist." Giffey erhofft sich im Halbfinale gegen Kroatien eine weitere Steigerung: "Wir kommen jetzt ein bisschen mehr zueinander. Verstehen, wie wir miteinander spielen und uns ins Szene setzen können." Olympia-Qualifikation live und kostenfrei bei MagentaSport: Samstag, 3. Juli Halbfinals Ab 12.20 Uhr: Brasilien - Mexiko Ab 15.50 Uhr: Deutschland - Kroatien Sonntag, 4. Juli Ab 19.20 Uhr: Finale Quelle: MagentaSport (ots)