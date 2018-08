Lehmann über Özils Twitter-Abrechnung: „Bin nicht sicher, ob das von Mesut selbst kam“

Jens Lehmann, vergangene Saison Co-Trainer von Arsene Wenger beim FC Arsenal, zweifelt an, dass der Inhalt der Twitter-Trilogie des Ex-Nationalspielers von Mesut Özil selbst stammt.

„Ich bin mir gar nicht so sicher, ob der Inhalt seiner drei Erklärungen bei Twitter wirklich von Mesut selbst kam“, sagt Lehmann in der aktuellen Ausgabe von SPORT BILD. „Ich kenne ihn ja ein wenig. Er ist kein politischer Typ und eigentlich niemand, der sich über Rassismus beschweren würde. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das Foto mit Erdogan an sich war aber sicher unpassend.“



Die Kritik an Özils Leistungen bei der Weltmeisterschaft in Russland fand Lehmann dagegen überzogen: „Aus sportlicher Sicht hat er bei der WM nicht schlechter gespielt als die anderen und sogar den einen oder anderen gefährlichen Pass geliefert. Was Arsenal betrifft, wäre es wichtig, dass er besser spielt als letztes Jahr. Er fehlte bei vielen Partien und Trainingseinheiten verletzungsbedingt, kam nie so recht in den Rhythmus.“

Quelle: SPORT BILD