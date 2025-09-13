2. Bundesliga: Schalke verliert gegen Kiel

Am fünften Spieltag der 2. Bundesliga hat der FC Schalke 04 0:1 gegen Holstein Kiel verloren.

Die Gäste konnten bereits nach sechs Minuten durch einen Treffer von Alexander Bernhardsson in Führung gehen. Der Schuss aus etwa 15 Metern war dabei unhaltbar abgefälscht worden. Im Anschluss zeigten sich die Knappen insgesamt ideenlos, aber auch die Störche konnten kaum noch Akzente setzen.



Im zweiten Durchgang sank die Qualität des Spiels im weiteren Verlauf merklich. Die Schlussoffensive der Hausherren blieb entsprechend ohne Torerfolg, sodass es beim knappen Erfolg der Gäste blieb.



Durch die Niederlage rutschen die Schalker auf den sechsten Tabellenplatz ab, während Kiel auf den zwölften Rang vorrückt. Für Schalke geht es am kommenden Samstag in Magdeburg weiter, Kiel ist am Tag darauf gegen Karlsruhe gefordert.



Die weiteren Ergebnisse von Samstagmittag: Karlsruher SC - 1. FC Nürnberg 2:1, SV Darmstadt 98 - Eintracht Braunschweig 2:1.



Quelle: dts Nachrichtenagentur



