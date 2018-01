1. Bundesliga: Bayern starten mit Sieg in Leverkusen ins neue Jahr

Zum Auftakt des 18. Spieltags und der Rückrunde in der Fußball-Bundesliga haben die Bayern in Leverkusen mit 3:1 gewonnen.

Der Rekordmeister war durch einen Treffer von Javi Martinez in der 32. Minute in Führung gegangen, Franck Ribéry legte in der 59. Minute nach. In der 71. Minute zeigte Leverkusen zwar noch Lebenszeichen und Kevin Volland traf für die Werkself, aber James Rodriguez machte in der 91. Minute den Sack für die Bayern zu. Leverkusen hatte auch gute Momente und einen Lattentreffer in der ersten Hälfte - aber die Bayern verwalteten ihre Führung professionell und siegten verdient.

Quelle: dts Nachrichtenagentur